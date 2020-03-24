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В России от коронавируса вылечились 22 человека

В России от коронавируса вылечились 22 человека

При этом число заболевших достигло 495.

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах:
 
  • Москва — 28 случаев
  • Санкт-Петербург — 5 случаев
  • Воронежская область — 4 случая
  • Свердловская область — 4 случая
  • Республика Башкортостан — 3 случая
  • Липецкая область — 2 случая
  • Орловская область — 2 случая
  • Ленинградская область — 2 случая
  • Приморский край — 2 случая
  • Калужская область — 1 случай
  • Чеченская Республика — 1 случай
  • Волгоградская область — 1 случай
  • Республика Татарстан — 1 случай
  • Самарская область — 1 случай.
По данным эпидрасследования установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали.
 
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции.
 
Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки выписаны по выздоровлению пять человек: трое в Красноярском крае и по одному в Московской и Кемеровской областях.
 
За весь период выписано 22 человека. Из них 19 граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии.
 
Роспотребнадзор напоминает о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
 
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендовано максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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