В России от коронавируса вылечились 22 человека

При этом число заболевших достигло 495.

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах:

Москва — 28 случаев

Санкт-Петербург — 5 случаев

Воронежская область — 4 случая

Свердловская область — 4 случая

Республика Башкортостан — 3 случая

Липецкая область — 2 случая

Орловская область — 2 случая

Ленинградская область — 2 случая

Приморский край — 2 случая

Калужская область — 1 случай

Чеченская Республика — 1 случай

Волгоградская область — 1 случай

Республика Татарстан — 1 случай

Самарская область — 1 случай.

По данным эпидрасследования установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки выписаны по выздоровлению пять человек: трое в Красноярском крае и по одному в Московской и Кемеровской областях.

За весь период выписано 22 человека. Из них 19 граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендовано максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.