В России от коронавируса вылечились 22 человека
При этом число заболевших достигло 495.
Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах:
- Москва — 28 случаев
- Санкт-Петербург — 5 случаев
- Воронежская область — 4 случая
- Свердловская область — 4 случая
- Республика Башкортостан — 3 случая
- Липецкая область — 2 случая
- Орловская область — 2 случая
- Ленинградская область — 2 случая
- Приморский край — 2 случая
- Калужская область — 1 случай
- Чеченская Республика — 1 случай
- Волгоградская область — 1 случай
- Республика Татарстан — 1 случай
- Самарская область — 1 случай.
По данным эпидрасследования установлено, что в последние две недели граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определен круг лиц, с которыми они контактировали.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает Роспотребнадзор, за последние сутки выписаны по выздоровлению пять человек: трое в Красноярском крае и по одному в Московской и Кемеровской областях.
За весь период выписано 22 человека. Из них 19 граждан России, двое граждан КНР, один гражданин Италии.
Роспотребнадзор напоминает о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендовано максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
сегодня, в 15:04, 48 8381 3
сегодня, в 12:20, 120 2981 -8
сегодня, в 12:01, 44 1347 3
вчера, в 22:36, 138 20586 9
Другие статьи по темам
Прочее