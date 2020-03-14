«Арсенал» дома минимально уступил «Рубину» – 0:1

Финальный свисток. Минимально уступаем «Рубину» в Туле. Следующий тур у «Арсенала» тоже домашний — 21 марта в гости к оружейникам должен приехать «Спартак». Но состоится ли этот матч в назначенный срок, пока не ясно. 17 марта РПЛ должна вынести решение — приостанавливать чемпионат из-за коронавируса, как это сделали многие страны, или же продолжить розыгрыш.

93' Напоследок желтую карточку получил и Горан Чаушич.

93' Очень эмоционально реагирует на всё, что происходит на поле, Леонид Слуцкий. Похоже, он не слишком доволен игрой своей команды.

90' Четыре минуты добавил арбитр ко второму тайму.

88' Уже из последних сил футболисты «Арсенала» бегут к воротам «Рубина». Нужно хотя бы сравнять счет! Поднажмите, парни!

86' Могилевец появился на поле вместо Коновалова.

83' Ткачев оказался в офсайде.

82' Опасно! Отличную комбинацию разыграли казанцы. В итоге Бакаев мощно пробил из штрафной, но мяч пролетел мимо ворот.

78' Сергей Ткачев с угла поля навесил в штрафную. Мяч подобрал Костадинов, но удар получился неточным.

77' Комбаров с фланга подключал Луценко, но Евгений не допрыгнул до мяча.

76' Даниила Лесового заменил Ламек Банда.

75' Следом еще одна замена у «Рубина»: вместо Подберезкина появился на поле Йевтич Дарко.

73' Леонид Слуцкий делает замену в матче. Бакаев заменил Игнатьева.

71' Очень непростая игра в Туле. Очередной стандарт для оружейников. Комбаров забрасывал диагональную передачу в штрафную, прострел головой замыкал Костадинов. Вратарь «Рубина» уверенно сыграл в эпизоде.

68' Снова «Арсенал» заработал штрафной. Ткачев два раза подряд попал в стенку!

66' А у нас на поле появляется новичок Ковалев. Он заменил Кангву.

64' Спустя минуту Ткачев уже отметился желтой карточкой — за фол.

63' Ткачев пытался закрутить мяч в дальний угол, но удар получился неточным.

62' Стандарт для «Арсенала». На подступах к штрафной сбили Луценко.

59' Комбаров заменил Денисова.

59' Чаушич! Кангва отдал классный пас на Горана, тот переправил мяч в ворота Дюпина, но попал в штангу.

55' Вот это да! Вторую желтую карточку получил Макаров за фол против Григалавы. «Рубин» остается в меньшинстве.

54' Разгоняет атаку «Арсенал». Кангва поборолся с Коноваловым на правом фланге, но мяч в итоге потерял.

52' Очередное нарушение. Желтая карточка Игнатьеву за грубую игру против Чаушича. Атмосфера у нас в матче накаляется.

51' Снова арбитру приходится останавливать игру. Луценко нарушил правила на Уремовиче.

48' Теперь желтая карточка Подберезкину. Он сфолил на Альваресе, арбитр назначил штрафной, а игрок «Рубина» слишком рьяно начал спорить с судьей. Именно за разговоры он и получил «горчичник».

47' Сам пострадавший отправился выполнять стандарт — подача в центр штрафной, Беляев выбил мяч за пределы вратарской площадки.

47' Денисов получил желтую карточку за жесткий подкат Зурико. Штрафной.

46' Сразу же кинулся в бой «Арсенал». Ткачев пронесся к штрафной и пробил — мяч пролетел мимо ворот.

46' Продолжаем матч!

Фоторепортаж первого тайма:

Статистика первой половины игры от телеканала «Матч Премьер»:

Перерыв.

45' Две минуты к первому тайму добавил арбитр.

45' Макаров получил желтую карточку за срыв атаки.

43' Гол! Зурико открыл счет в матче. 0:1.

Вот так неожиданно «Арсенал» получил гол под занавес первого тайма. Игнатьев закинул мяч в штрафную, Зурико пробил точно в уголок ворот Левашова. За соперником не успели ни Денисов, ни Кангва.

38' Опасно! Диагональный пас получил от Макарова Уремович. Денисов в штрафной сыграл идеально, аккуратно выбив мяч из-под ног соперника.

36' Зурико подтолкнул в спину Костадинова. Футболисту потребовалась помощь медиков.

33' Старфельт не дал Кангве обострить атаку — оттеснил арсенальца от мяча в штрафной. Тут и Дюпин сыграл надежно.

28' Команды немного поубавили скорости. Мяч, в основном, держится в центре поля.

24' Луценко! Головой едва не переправил мяч в верхний угол ворот Дюпина. Какой был бы красивый гол!

20' Штрафной для оружейников. Ткачев забрасывал мяч в штрафную, Беляев головой пробивал по воротам Дюпина. Мимо.

19' В атаке казанцы. Возле штрафной «Арсенала» Данченко отправил Макарову пас — слишком сильно, мяч улетел за пределы поля.

17' Лесовой пролетел по бровке, отправил мяч в штрафную — первым на мяче оказался футболист «Рубина». Арсенальцы разыграли угловой.

14' Альварес оказался на газоне после столкновения с Данченко. Рефери сделал устное замечание игроку казанской команды.

10' Момент у «Рубина»! Игнатьев получил пас из глубины поля, вырвался вперед к вратарской площадке, но Левашов сыграл на опережение — бросился под ноги сопернику и забрал мяч. Михаилу немного досталось по голове от нападающего. Нашему вратарю потребовалась помощь медиков.

9' Опасный ответ от «Рубина»! Подберезкин ворвался в штрафную, прострелил вдоль линии. К счастью, его передачу никто не замкнул.

8' Еще одна неплохая атака у «Арсенала» была после розыгрыша углового — Костадинов простреливал по воротам, Дюпин выручил команду.

7' Лесовой прорвался по левому флангу, отдал мяч Чаушичу, тот сходу мощно пробил по воротам — вратарь перевел мяч на угловой.

6' Луценко здорово сыграл — пытался обыграть двух соперников, в итоге под давлением ему пришлось отдать пас Лесовому. Передача вышла не очень удачной.

5' С мячом «Арсенал» — Денисов с правого фланга отправил пас в штрафную, вратарь «Рубина» мяч забрал.

3' Пока команды присматриваются друг к другу, играют без опасных моментов.

1' Матч начался! Вперед, «Арсенал»!

0' Евгению Луценко вручили награду как лучшему игроку декабря 2019 года.

0' Предматчевый антураж от ПФК «Арсенал»:

0' В двух первых играх после возобновления чемпионата «Рубин» набрал всего одно очко — сыграл вничью с «Тамбовом» и проиграл «Крыльям Советов». Сейчас команда Слуцкого располагается на 15-м месте в турнирной таблице.

«Арсенал» — на 7 месте.

0' Состав команд на матч известен. Обратите внимание, что Кирилл Комбаров начинает матч на скамейке запасных. Капитаном сегодня будет Григалава.

Роберт Бауэр дисквалифицирован — в прошлом матче от получил красную карточку.

А еще интересный факт — сегодня исполняется 27 лет Виктору Альваресу. Поздравляем оружейника и надеемся, что он сегодня преподнесет не только себе подарок, но и всем болельщикам, забив в ворота «Рубина».

0' Накануне молодые оружейники разгромили сверстников из «Рубина» со счетом 4:0! Матч состоялся на Косой Горе. Голы забивали Хлусевич, Банда и дубль на счету Тузикова.

0' В зимнее межсезонье «Рубин» хорошенько усилился, причем начиная с тренера. Наставником казанцев стал Леонид Слуцкий, хорошо знакомый футбольным болельщикам. Состав команды пополнили тоже не самые незаметные футболисты: Дмитрий Тарасов, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и др.

0' Посмотрим на статистику. «Арсенал» и «Рубин» встречались между собой 9 раз: четыре раза побеждали казанцы и лишь раз — туляки. Четырежды в матчах была зафиксирована ничья. Разница голов: 4:7.

0' Перед матчем у болельщиков есть отличная возможность сделать фотографию с обновленным Кубком чемпионов РПЛ. Трофей привезли в Тулу в рамках всероссийского тура.

0' Несколько часов назад стало известно, что во вторник Российская Премьер-лига будет решать, что делать с футболом на фоне разбушевавшегося коронавируса. В Испании, Англии, Португалии, Италии, Германии, Нидерландах и др. уже приостановлены соревнования. Взяли паузу Лига Европы и Лига Чемпионов. Заболели коронавирусом несколько футболистов, из-за этого некоторые клубы отправили на карантин.

В Москве не разрешают проводить массовые мероприятия с численностью людей более 5000, из-за этого некоторые матчи в столице пройдут с меньшим количеством болельщиков.

В Туле пока не приняли таких ограничений, поэтому сегодня на трибунах должно быть многолюдно.

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня в Тулу после зимней паузы возвращается большой футбол. Наш «Арсенал» принимает на Центральном стадионе казанский «Рубин». Стартовый свисток на матч прозвучит в 19.00. Присоединяйтесь к текстовой трансляции Myslo и болейте вместе с нами за оружейников!