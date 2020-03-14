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В Тульской области на коронавирус обследовали почти 200 человек

В Тульской области на коронавирус обследовали почти 200 человек

Результаты у всех отрицательные.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе под медицинским наблюдением находятся 139 человек, прибывшие из неблагополучных стран.

На базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» лабораторно обследовано 191 человек. У всех результаты на коронавирус (2019-nCoV) отрицательные.

Роспотребнадзор информирует об основных мерах профилактики коронавирусной инфекции:

  • необходимо, по возможности, ограничить свое пребывание в местах массового скопления людей, не планировать зарубежные поездки;
  • избегать близкого контакта с человеком, имеющим признаки заболевания ОРВИ;
  • строго соблюдать гигиену рук — чаще мыть руки с мылом не менее 20 секунд, особенно после посещения общественных мест или поездки в общественном транспорте; крайне целесообразно иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и др.);
  • регулярно обрабатывать свой мобильный телефон и другие гаджеты антисептическими средствами, рекомендуется использовать салфетки и гели на основе спирта;
  • дома и на рабочих местах чаще проводить уборку помещений и поверхностей с использованием дезинфицирующих средств методом орошения или протирания (столы, дверные ручки, поручни, стулья, пульты, клавиатура компьютеров и др.);
  • вести здоровый образ жизни (физическая активность, полноценный сон и др.), употреблять пищевые продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами, что повысит сопротивляемость организма к инфекциям;

При появлении первых признаков респираторной инфекции (повышение температуры, першение в горле, кашель, насморк, недомогание, боли в мышцах и др.) оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления.

Сюжет: Коронавирус из Китая
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