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Жительница Узловой получила срок за хранение найденного в лесу наркотика

Жительница Узловой получила срок за хранение найденного в лесу наркотика

Она проведет 8 месяцев в колонии-поселении.

Узловский городской суд вынес приговор 29-летней жительнице Узловой. Она осуждена по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в значительном размере).
 
Установлено, что 4 сентября 2019 года фигурантка уголовного дела нашла в лесополосе и забрала сверток с наркотическим средством «соль», который стала хранить при себе с целью дальнейшего личного потребления без цели сбыта. Наркотик у женщины изъяли полицейские.
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил. 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 21:25 +1
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