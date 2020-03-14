Жительница Узловой получила срок за хранение найденного в лесу наркотика

Узловский городской суд вынес приговор 29-летней жительнице Узловой. Она осуждена по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в значительном размере).

Установлено, что 4 сентября 2019 года фигурантка уголовного дела нашла в лесополосе и забрала сверток с наркотическим средством «соль», который стала хранить при себе с целью дальнейшего личного потребления без цели сбыта. Наркотик у женщины изъяли полицейские.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.