новости
новости
Регистрация
Игрок «Арсенала» ушел в аренду в «Ротор»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Игрок «Арсенала» ушел в аренду в «Ротор»

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Игрок «Арсенала» Александр Довбня отправился в аренду в волгоградский «Ротор». Как сообщает пресс-служба тульского клуба, соглашение рассчитано до окончания текущего сезона.

Напомним, что 23-летний Довбня пополнил состав оружейников минувшим летом, но не провел за команду ни одного матча.

— Мне очень приятно стать игроком «Ротора». Моей основной целью, я считаю, достижение футбольных высот вместе с командой. Волгоград достоин большого футбола! Для меня важно закрепиться в основном составе и стать полезным. С некоторыми футболистами я знаком, поэтому проблем с адаптацией не возникнет, — отметил футболист в интервью пресс-службе «Ротора».

Сюжет: Арсенал
«Арсеналу» нужны защитник, нападающий и вратарь
Спорт
«Арсеналу» нужны защитник, нападающий и вратарь
28 января, в 15:27, 42 2465 3
Главный тренер «Арсенала» подвел итоги первого сбора
Спорт
Главный тренер «Арсенала» подвел итоги первого сбора
27 января, в 16:25, 4 1986 5
Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
Спорт
Игрок молодежки «Арсенала» отправился на просмотр в «Порту»
24 января, в 13:14, 9 1316 2
Тульский «Арсенал» одержал победу в первом контрольном матче на сборах в Турции
Спорт
Тульский «Арсенал» одержал победу в первом контрольном матче на сборах в Турции
22 января, в 19:46, 7 2834 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:03 0
Другие статьи по темам
Люди
Александр Довбня
Место
ТулаВолгоград
Прочее
Арсеналарендатрансферы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков напугало видео с медиками и пациентом в капсуле биозащиты
Туляков напугало видео с медиками и пациентом в капсуле биозащиты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.