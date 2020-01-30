Игрок «Арсенала» ушел в аренду в «Ротор»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Игрок «Арсенала» Александр Довбня отправился в аренду в волгоградский «Ротор». Как сообщает пресс-служба тульского клуба, соглашение рассчитано до окончания текущего сезона.

Напомним, что 23-летний Довбня пополнил состав оружейников минувшим летом, но не провел за команду ни одного матча.

— Мне очень приятно стать игроком «Ротора». Моей основной целью, я считаю, достижение футбольных высот вместе с командой. Волгоград достоин большого футбола! Для меня важно закрепиться в основном составе и стать полезным. С некоторыми футболистами я знаком, поэтому проблем с адаптацией не возникнет, — отметил футболист в интервью пресс-службе «Ротора».