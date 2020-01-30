Врезался в стоящий автомобиль и скрылся: разыскиваются очевидцы ДТП в центре Тулы

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 27 января в 20.28 в Туле на перекрестке улицы Ленина и Красноармейского проспекта. По предварительным данным, в стоящую «Ладу Приору» сзади врезался автомобиль, после чего скрылся с места происшествия.

Как рассказал Myslo водитель «Лады», в момент ДТП он стоял на светофоре с включенным поворотником, чтобы повернуть на ул. Ленина. Внезапно мужчина почувствовал сильный удар, машину развернуло на 180 градусов, а сам водитель ударился головой и потерял сознание. Из-за этого виновника аварии ему разглядеть ему не удалось.

- Но больше всего меня поразило то, что мне никто не помог! Авария случилась в центре города. Автомобилисты проезжали мимо, даже не притормаживая. Я сам вызвал на место ГИБДД... — говорит мужчина.

Пострадавший получил сотрясение мозга и сейчас находится в больнице.

Если вы стали очевидцем этой аварии, просьба сообщить нам по телефону 57−07−07 или написать в группу ВКонтакте или в директ в Инстаграм. Контакты пострадавшего водителя есть в редакции Myslo.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что по данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия.