В Туле стартовал международный турнир по волейболу
За победу борются четыре команды. Приходите на большой волейбольный праздник!
Сегодня, 11 января, в манеже «Арсенала» стартовал международный турнир по волейболу — Кубок губернатора Тульской области. За главный приз соревнований поборются четыре женских команды: «Тулица», «Протон-Саратов» (Саратов), «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Минчанка» (Минск).
Среди почетных гостей турнира: Станислав Шевченко — президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент Европейской конфедерации волейбола, мастер спорта России; Александр Ярёменко — генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола, мастер спорта СССР; Ирина Кириллова, тулячка — заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр и мира.
Открыл турнир губернатор Алексей Дюмин.
— Это точно соревнования, а не конкурс красоты? — пошутил глава региона. — Хочу поприветствовать наших спортсменок-красавиц, поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нашу команду. Отрадно, что в Тульской области волейбол динамично развивается. Хочу поблагодарить команды из Суперлиги, которые нашли возможность приехать на турнир.
Отметим, что призовой фонд соревнований — 2 миллиона рублей.
Соревнования продлятся 11 и 12 января. Вход на матчи свободный. Приходите на большой волейбольный праздник!
- 14.30 — ВК «Тулица» — ВК «Минчанка»
- 17.00 — ВК «Протон-Саратов» — ВК «Заречье-Одинцово»
- 15.00 — матч за 3-е место.
- 17.30 — матч за 1-е место.
- 19.30 — награждение.