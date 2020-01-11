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В Туле стартовал международный турнир по волейболу

В Туле стартовал международный турнир по волейболу

За победу борются четыре команды. Приходите на большой волейбольный праздник!

Сегодня, 11 января, в манеже «Арсенала» стартовал международный турнир по волейболу — Кубок губернатора Тульской области. За главный приз соревнований поборются четыре женских команды: «Тулица», «Протон-Саратов» (Саратов), «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Минчанка» (Минск).

Среди почетных гостей турнира: Станислав Шевченко — президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент Европейской конфедерации волейбола, мастер спорта России; Александр Ярёменко — генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола, мастер спорта СССР; Ирина Кириллова, тулячка — заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр и мира.

Открыл турнир губернатор Алексей Дюмин.

— Это точно соревнования, а не конкурс красоты? — пошутил глава региона. — Хочу поприветствовать наших спортсменок-красавиц, поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нашу команду. Отрадно, что в Тульской области волейбол динамично развивается. Хочу поблагодарить команды из Суперлиги, которые нашли возможность приехать на турнир.

Отметим, что призовой фонд соревнований — 2 миллиона рублей.

Соревнования продлятся 11 и 12 января. Вход на матчи свободный. Приходите на большой волейбольный праздник!

расписание матчей
11 января:
 
  • 14.30 — ВК «Тулица» — ВК «Минчанка»
  • 17.00 — ВК «Протон-Саратов» — ВК «Заречье-Одинцово»
12 января:
  • 15.00 — матч за 3-е место.
  • 17.30 — матч за 1-е место.
  • 19.30 — награждение.
Все матчи покажут онлайн на ТВ-СТАРТ.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:02 0
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