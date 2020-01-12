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«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области

«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области

Вечером 12 января команда сыграет с «Протоном».

11 января, в манеже «Арсенала» стартовал международный турнир по волейболу — Кубок губернатора Тульской области. За главный приз соревнований поборются четыре женских команды: «Тулица», «Протон-Саратов» (Саратов), «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Минчанка» (Минск).

Призовой фонд соревнований — 2 миллиона рублей.

Матч «Тулица» — «Минчанка» завершился уверенной победой наших волейболисток со счетом 3:0 (25:21; 25:22; 25:11). Здесь стоит отметить, что ВК «Минчанка» — титульный клуб, чемпион Беларуси с 2015 года и многократный обладатель Кубка Белоруссии.

Игра «Протон» — «Заречье-Одинцово» закончилась со счетом 3:1 (31:29; 25:23; 23:25; 25:11) и, таким образом, определился соперник тулячек в борьбе за 1 место. Матч «Тулица» — «Протон» назначен на 12 января, на 17:30. Вход на игру бесплатный.

 



Напомним, среди почетных гостей турнира: Станислав Шевченко — президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент Европейской конфедерации волейбола, мастер спорта России; Александр Ярёменко — генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола, мастер спорта СССР; Ирина Кириллова, тулячка — заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр и мира.

 

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«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 1
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 2
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 3
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 4
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 5
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 6
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 7
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 8
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 9
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 10
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 11
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 12
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 13
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 14
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 15
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 16
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 17
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 18
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 19
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 20
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 21
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 22
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 23
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 24
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 25
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 26
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 27
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 28
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 29
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 30
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 31
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 32
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 33
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 34
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 35
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 36
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 37
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 38
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 39
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 40
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 41
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 42
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 43
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 44
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 45
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 46
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 47
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 48
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 49
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 50
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 51
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 52
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 53
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 54
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 55
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 56
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 57
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 58
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 59
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 60
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 61
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 62
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 63
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 64
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 65
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 66
«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области, Фото: 67
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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