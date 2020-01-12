«Тулица» вышла в финал Кубка губернатора Тульской области

11 января, в манеже «Арсенала» стартовал международный турнир по волейболу — Кубок губернатора Тульской области. За главный приз соревнований поборются четыре женских команды: «Тулица», «Протон-Саратов» (Саратов), «Заречье-Одинцово» (Московская область) и «Минчанка» (Минск).

Призовой фонд соревнований — 2 миллиона рублей.

Матч «Тулица» — «Минчанка» завершился уверенной победой наших волейболисток со счетом 3:0 (25:21; 25:22; 25:11). Здесь стоит отметить, что ВК «Минчанка» — титульный клуб, чемпион Беларуси с 2015 года и многократный обладатель Кубка Белоруссии.

Игра «Протон» — «Заречье-Одинцово» закончилась со счетом 3:1 (31:29; 25:23; 23:25; 25:11) и, таким образом, определился соперник тулячек в борьбе за 1 место. Матч «Тулица» — «Протон» назначен на 12 января, на 17:30. Вход на игру бесплатный.





Напомним, среди почетных гостей турнира: Станислав Шевченко — президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент Европейской конфедерации волейбола, мастер спорта России; Александр Ярёменко — генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола, мастер спорта СССР; Ирина Кириллова, тулячка — заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Олимпийских игр и мира.



