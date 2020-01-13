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«Тулица» завоевала серебро Кубка губернатора по волейболу

«Тулица» завоевала серебро Кубка губернатора по волейболу

А победительницей турнира стала команда из Саратова «Протон».

В финале Кубка губернатора по волейболу «Тулица» уступила «Протону» — наши спортсменки проиграли со счетом 1:3 (25:14; 19:25; 24:26; 20:25). Таким образом, тульская команда стала обладательницей серебряных медалей турнира и сертификата в 550 тысяч рублей.


Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Победительницы соревнований — волейболистки саратовского «Протона» — завоевали золото и миллион рублей.

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Отметим, что хоть «Тулице» и не удалось оставить кубок дома, он достался команде под руководством туляка, заслуженного тренера Юрий Николаевича Маричева.

Третье место в турнире завоевала «Минчанка», обыграв «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 (25:14; 25:18; 25:23).

 

Смотрите большой фоторепортаж Myslo с финального матча!

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Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 1
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 2
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 3
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 4
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 5
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 6
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 7
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 8
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 9
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 10
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 11
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 12
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 13
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 14
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 15
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 16
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 17
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 18
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 19
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 20
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 21
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 22
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 23
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 24
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 25
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 26
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 27
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 28
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 29
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 30
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 31
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 32
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 33
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 34
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 35
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 36
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 37
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 38
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 39
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 40
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 41
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 42
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 43
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 44
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 45
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 46
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 47
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 48
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 49
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 50
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 51
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 52
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 53
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 54
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 55
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 56
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 57
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 58
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 59
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 60
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 61
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 62
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 63
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 64
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 65
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 66
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 67
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 68
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 69
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 70
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 71
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 72
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 73
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 74
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 75
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 76
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 77
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 78
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 79
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 80
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 81
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 82
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 83
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 84
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 85
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 86
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 87
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 88
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 89
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 90
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 91
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 92
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 93
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 94
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 95
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 96
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 97
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 98
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 99
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 100
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 101
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 102
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 103
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 104
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 105
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 106
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 107
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 108
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 109
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 110
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 111
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 112
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 113
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 114
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 115
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 116
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 117
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 118
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 119
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 120
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 121
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 122
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 123
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 124
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 125
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 126
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 127
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 128
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 129
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 130
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 131
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 132
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 133
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 134
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 135
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 136
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 137
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 138
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 139
Кубок губернатора по волейболу: финальная игра, Фото: 140
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