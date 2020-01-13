«Тулица» завоевала серебро Кубка губернатора по волейболу

А победительницей турнира стала команда из Саратова «Протон».

В финале Кубка губернатора по волейболу «Тулица» уступила «Протону» — наши спортсменки проиграли со счетом 1:3 (25:14; 19:25; 24:26; 20:25). Таким образом, тульская команда стала обладательницей серебряных медалей турнира и сертификата в 550 тысяч рублей.



Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Победительницы соревнований — волейболистки саратовского «Протона» — завоевали золото и миллион рублей.

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Отметим, что хоть «Тулице» и не удалось оставить кубок дома, он достался команде под руководством туляка, заслуженного тренера Юрий Николаевича Маричева.

Третье место в турнире завоевала «Минчанка», обыграв «Заречье-Одинцово» со счетом 3:0 (25:14; 25:18; 25:23).

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