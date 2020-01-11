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На трассе в Тульской области столкнулись три автобуса, два грузовика и легковушка
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

На трассе в Тульской области столкнулись три автобуса, два грузовика и легковушка

Пострадали семь человек. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 173-м километре трассы М-4 «Дон». Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, там столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик MAN и «ВАЗ-2110».

В аварии пострадали четыре человека, они получили различные травмы. Чуть позже, на 170-м километре той же трассы столкнулись ещё один пассажирский автобус и грузовик. На момент публикации известно о трёх пострадавших в салоне автобуса.

На местах ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Ведётся работа по организации дорожного движения, выясняются детали случившегося.

UPD: Публикация дополнена 11 января, в 14.30.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:18 +3
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