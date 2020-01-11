Алексей Дюмин подарил волейбольной «Тулице» автобус
Теперь у команды появилось собственное транспортное средство.
В субботу, 11 января, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил волейбольному клубу «Тулица» автобус. Отметим, что глава региона выполнил обещание, которое дал команде в конце октября 2019 года.
– Мы вас любим, поддерживаем, – обратился Алексей Дюмин к команде, – Пусть вам будет уютно и комфортно. Новых побед вам и успехов. Только вперёд!
Волейболистки поблагодарили главу региона за нужный и полезный подарок.
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