Алексей Дюмин подарил волейбольной «Тулице» автобус

Теперь у команды появилось собственное транспортное средство.

В субботу, 11 января, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил волейбольному клубу «Тулица» автобус. Отметим, что глава региона выполнил обещание, которое дал команде в конце октября 2019 года.

– Мы вас любим, поддерживаем, – обратился Алексей Дюмин к команде, – Пусть вам будет уютно и комфортно. Новых побед вам и успехов. Только вперёд!

Волейболистки поблагодарили главу региона за нужный и полезный подарок.