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БК «Арсенал» проведет два домашних матча в «Новом поколении»
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» проведет два домашних матча в «Новом поколении»

На игры приглашаются все желающие!

В предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, тульский БК «Арсенал» сыграет два домашних матча против ставропольского «Динамо». Начало игр в оба дня в 18.30.
 
Отметим, что оружейникам предстоит сыграть с крепким и неуступчивым соперником. В прошлом туре ставропольчане на выезде обыграли команду из Майкопа и потихоньку приближаются к заветной тройке, гарантирующей путевку в плей-офф. «Арсенал» же сейчас делит 1−2 строчку с майкопчанами.
 
Пресс-служба тульского клуба приводит интересный факт: «Арсенал» — единственная команда в группе «Б», которая не проиграла ни одного матча на свой площадке. Дома были повержены «Барсы», «Эльбрус» и «Нефтехимик».
 
Так что с уверенностью можно сказать — нас ждут очень интересные и сложные матчи.
 
Приходите поддержать оружейников! Игры пройдут в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:00 0
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