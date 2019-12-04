БК «Арсенал» проведет два домашних матча в «Новом поколении»

Фото из архива Myslo.

В предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, тульский БК «Арсенал» сыграет два домашних матча против ставропольского «Динамо». Начало игр в оба дня в 18.30.

Отметим, что оружейникам предстоит сыграть с крепким и неуступчивым соперником. В прошлом туре ставропольчане на выезде обыграли команду из Майкопа и потихоньку приближаются к заветной тройке, гарантирующей путевку в плей-офф. «Арсенал» же сейчас делит 1−2 строчку с майкопчанами.

Пресс-служба тульского клуба приводит интересный факт: «Арсенал» — единственная команда в группе «Б», которая не проиграла ни одного матча на свой площадке. Дома были повержены «Барсы», «Эльбрус» и «Нефтехимик».

Так что с уверенностью можно сказать — нас ждут очень интересные и сложные матчи.

Приходите поддержать оружейников! Игры пройдут в СК «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22-а).