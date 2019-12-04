Тулячка одержала победу в конкурсе «Учитель здоровья-2019»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Ольга Овчинникова заняла первое место в номинации «За молодость и талант».

Инструктор по физкультуре тульского детского сада № 2 Ольга Овчинникова вошла в число победителей конкурса «Учитель здоровья России – 2019».

Профессиональное соревнование проходило в два этапа в Челябинске. В нём приняли участие учителя, тренеры и преподаватели из разных регионов страны.

Педагог тульского МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» Ольга Овчинникова заняла первое место в номинации «За молодость и талант».