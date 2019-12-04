Фото: пресс-служба администрации Тулы
Тулячка одержала победу в конкурсе «Учитель здоровья-2019»
Ольга Овчинникова заняла первое место в номинации «За молодость и талант».
Инструктор по физкультуре тульского детского сада № 2 Ольга Овчинникова вошла в число победителей конкурса «Учитель здоровья России – 2019».
Профессиональное соревнование проходило в два этапа в Челябинске. В нём приняли участие учителя, тренеры и преподаватели из разных регионов страны.
Педагог тульского МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 2» Ольга Овчинникова заняла первое место в номинации «За молодость и талант».
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