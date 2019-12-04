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Тульские активисты ОНФ добились ремонта тротуара на ул. Братьев Жабровых
Фото: пресс-служба отделения ОНФ по Тульской области

Тульские активисты ОНФ добились ремонта тротуара на ул. Братьев Жабровых

На участке между улицами Ленина и Лейтейзена спилены деревья и кустарники, установлено ограждение.

Представители Общероссийского народного фронта добились ремонта участка тротуара на улице Братьев Жабровых. Там же была благоустроена прилегающая территория, спилены стихийно выросшие деревья и кустарники, установлено ограждение.

Весной общественники провели мониторинг состояния второстепенных улиц областного центра. Выяснилось, что на ул. Братьев Жабровых, между улицами Ленина и Лейтейзена практически отсутствует пешеходная дорожка: асфальт разбит и покрыт ямами, а в отдельных местах вместо него лежит грунт.

Дорожка проходит вдоль городской больницы, через забор пророс кустарник, затрудняющий проход, а разделительное бетонное ограждение частично разрушено.

По всем выявленным недостаткам представители ОНФ направили запрос в администрацию Советского района. После его рассмотрения на улице отремонтировали тротуар, опилили разросшийся кустарник, заменили бетонное ограждение.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +2
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Место
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