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На матче «Арсенал» — «Краснодар» будет работать система видеоидентификации болельщиков.

На матче «Арсенал» — «Краснодар» будет работать система видеоидентификации болельщиков.

Игра пройдет в Туле 24 ноября в 16.30.

Устройства видеоидентификации, которые повысят безопасность зрителей, установлены на всех входных группах Центрального стадиона Тулы. При необходимости контролеры-распорядители окажут квалифицированную помощь.

В связи с повышенным интересом и усиленными мерами безопасности на данном матче, для комфортного прохода на трибуны, организаторы просят болельщиков прибыть на стадион заблаговременно.

Игра 17-го тура «Арсенал» — «Краснодар» пройдет 24 ноября. Начало в 16:30.

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