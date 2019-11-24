В Алексине при пожаре погибла женщина

Фото из архива Myslo и пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

ЧП произошло в многоквартирном доме на ул. Дубравная.

24 ноября в 00.43 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Дубравная в Алексине.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-10, ПСЧ-17 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии на место происшествия в 00.50 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 01.08.

В результате происшествия комната площадью 8 кв.м. выгорела полностью, закоптились стены коридора. При пожаре одна женщина погибла и одна пострадала.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.