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«Арсенал» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

«Арсенал» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2

«Арсенал» создал много голевых моментов, но оружейникам фатально не везло в матче с «Краснодаром».

На предматчевое приветствие команды вышли в майках с надписью «Мама — первое слово, мама — главное слово в каждой судьбе». В Туле не оставили без внимания День матери, отмечаемый в нашей стране в последнее воскресенье ноября.

А тульские фанаты отметили приезд «быков» красноречивым баннером.

Игры с краснодарцами для арсенальцев складываются очень непросто. Это уже десятая встреча соперников в премьер-лиге, а в активе туляков лишь один гол. Он принес победу в домашнем матче двухлетней давности. Вот и сейчас для оружейников все началось как нельзя хуже. На 7-й минуте Петров прошел справа и сделал передачу в полукруг штрафной, откуда Вильена с помощью рикошета попал в самый угол ворот — 0:1.

Такой поворот не смутил красно-желтых. Чувствовалось, что «Арсенал» заряжен на борьбу. На 15-й минуте Костадинов издали мощно приложился к мячу — Сафонов отразил удар.

На 17-й минуте было еще опаснее. Луценко промчался по левому краю, прострелил во вратарскую, а там Фьолусон едва не срезал мяч в створ. Южанам повезло, мяч попал в штангу.

Вскоре шанс получил Горбатенко. Удару хавбека чуть не хватило точности.

«Краснодар» же своей новой возможностью воспользовался сполна. После штрафного мяч отскочил к Петрову, который хладнокровно ударил с линии штрафной площади — 0:2. Вдвойне обидно, ведь по игре «Арсенал» не уступал гостям.

Справедливость восторжествовала на 43-й минуте. Ткачев закрутил мяч на угол вратарской, и Луценко эффектно пробил в падении головой — 1:2.

Все оставшееся время до перерыва туляки штурмовали ворота краснодарцев. И если бы не мастерство Сафонова, отразившего опаснейшие удары Костадинова и Ткачева, счет на табло наверняка изменился бы. Напор канониров в эти минуты вселял надежду на благополучный исход матча.

Оружейники с тем же рвением начали второй тайм. Горбатенко едва не убежал на рандеву с голкипером, но Фьолусон не позволил Игорю нанести удар.

Затем игра выровнялась. На 62-й минуте Вильена вывел на ударную позицию Игнатьева, тот оказался с глазу на глаз с Шамовым и после столкновения упал. Арбитр показал Егору желтую карточку и назначил пенальти. К счастью для нас, Игнатьев пробил по центру много выше перекладины.

Главный канонир Игорь Черевченко, стремясь добавить агрессии, поменял модель игры. С 66-й минуты оружейники играли в два центральный защитника: Денисова заменил вингер Лесовой.

И вскоре счет мог измениться, но не в пользу оружейников. Игнатьев и Сулейманов готовы были поразить ворота, но в последний момент выручил Бауэр.

У «Арсенала» хватило сил на финальный натиск. Ломовицкий на дриблинге прошел к вратарской, но слишком сблизился с Сафоновым.

Сильно пробил Ткачев — рядом со штангой. Костадинов едва не переправил мяч в сетку…

На последней минуте оружейники получили право на штрафной. И вот уже Шамов оставил ворота и прибежал на помощь полевым игрокам. Увы, «Арсенал» в этот холодный вечер потерпел досадное поражение.

 

«Арсенал» — «Краснодар» Краснодар — 1:2 (1:2)

24 ноября. Тула. Центральный стадион. Судьи Станислав Васильев (Ижевск), Константин Шаламберизде, Денис Березнов (оба — Москва).

Голы: Вилена (7, 0:1), Петров (25, 0:2), Луценко (43, 1:2).

На 64-й минуте Игнатьев не реализовал пенальти (мимо).

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Беляев, Григалава, Денисов (Лесовой, 66), Альварес, Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Ткачев, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Вильена, Уткин, Фернандеш (Вандерсон, 15), Берг (Газинский, 57), Сулейманов (Стоцкий, 79), Игнатьев.

Предупреждены Мартынович (16), Альварес (24), Берг (27), Уткин (61), Шамов (62), Вильена (67), Игнатьев (90+), Григалава (90+).

Удары (в створ): 11 (5, 1 — штанга) — 8 (5). Угловые: 2 — 0. Голевые моменты: 6 — 4.

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