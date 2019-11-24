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Баскетбольный клуб «Арсенал» сразился с соперниками из Армении : фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Баскетбольный клуб «Арсенал» сразился с соперниками из Армении : фоторепортаж

Спустя 1,5 десятка лет международный баскетбол вернулся в Тулу.

23 ноября «Арсенал» проводил свой первый домашний матч Евразийской баскетбольной лиги и первый матч в рамках турнира в России в пока еще небольшой его истории.

В гости в Тулу пожаловал баскетбольный клуб «Арагац» из Еревана,  победитель последнего розыгрыша чемпионата Армении.

Счёт в матче открыли туляки: Павел Сизов реализовал дальний бросок. Гости не отставали и начало игры проходило в равной борьбе, вплоть до счёта 5:5, после чего команда из Армении вышла вперёд.

Дальше «Арагац», при помощи индивидуального мастерства своих легионеров, в основном американцев, которые нет-нет да обыгрывали один в один своих опонентов, мало по малу, но увеличивал своё преимущество в счёте. К тому же соперник почти не мазал, залетали в наше кольцо если
не все, то почти все мячи, выпущенные по нему.

Нашим же игрокам очки доставались намного сложнее — сказывались сложные матчи в Майкопе, а так же последовавшая за ними более чем 12 часовая задержка рейса в Москву из Краснодара. Так же ощущалась некая нервозность от волнения в действиях ребят перед многочисленной публикой, которая полностью заполнила трибуны «поколения», и ответственностью перед ними за результат.

Туляки боролись за каждый мяч до конца, как в нападении, так и в защите и именно благодаря этому не давали «Арагацу» серьёзно оторваться от себя, периодически приближаясь к ним на расстояние одного броска. Напряжение витало в воздухе и трибуны порой замирали следя за борьбой на паркете. В таком ключе прошла первая половина матча, после сирены об окончании которой на табло горел счёт 47:57 в пользу гостей.

После перерыва туляки вышли на паркет более мотивированными и не смотря на тут же пропущенные 2 очка и -12, ринулись отыгрывать фору «Арагаца». В первую очередь прибавили в защите и гостям из Еревана уже не удавалось с такой лёгкостью набирать очки, и вместе с тем, сами туляки подправили процент попаданий. Стоило сопернику предпринять удачную попытку вновь увеличить отрыв, то взрывался кто-то из наших парней и отвечал оппоненту. Так Андрей Куземкин несколько раз выдавал по два подряд попадания из-за дуги (всего 6 из 9 «трёх») либо в самый нужный момент попадал Евгений Маринин (3 из 3 из дали) и к концу третьей четверти от преимущества «Арагаца» осталось одно очко.

Начало заключительного периода ознаменовал рывок гостей 0:6, и в дальнейшем они увеличили отрыв до 8 очков. Но «Арсенал» славится своим характером и бойцовскими качествами, так что погоню он не прекращал ни на секунду. Тут-то как раз к месту пришлась одна из «трех» Евгения Маринина, а затем и два очка после подбора в атаке от Андрея Малышева, которому будет суждено стать героем встречи. На табло 86:88 и вновь мы на расстоянии броска от соперника.

Начинается горячая концовка:

  • Монтрел Диксон накрывает бросок Андрея Кузёмкина, убегает в отрыв, где Павел Сизов фолит при броске, после чего последовали два реализованных штрафных, и 86:90 за 2:20 до конца;
  • наши ответили пик-н-роллом от Маринина и Малышева — 88:90;
  • в следующей атаке у «Арагаца» из дали попадает Барсуков — 88:93, и опять мы никак не можем свести отрыв соперника на нет;
  • после промаха Маринина из-за дуги мяч падает в руки Малышеву, который из-под кольца в этот вечер не мажет — 90:93 за 1:30 до сирены;
  • суматоха в атаке гостей и несогласованность действий в атаке приводит к потере — на счетчике 1:15;
  • опять двоечка Маринин-Малышев, после которой Андрей вколачивает мяч сверху одной рукой — 92:93 и 58 секунд;
  • в ответной атаке «Арагац» мажет с дальней поле чего наши выбегают к кольцу соперника и после многоходовки Маринин-Сизов-Малышев наш «большой» набирает восьмое очко к ряду в этой концовке, выводя «Арсенал» вперед 94:93 за 33 секунды до конца;
  • «Арагац» допускает довольно редкую ошибку — не успевает за 8 секунд вывести мяч со своей половины, до конца матча 23 секунды из которых 14 наших и эту атаку наши результативно завершить не смогли;
  • финальный забег гостей успехом не увенчался.

Лучшим игроком стал Андрей Малышев, набравший 26 очков, реализовав 12 из 14 бросков, 7 подборов и 2 передачи.

Обыгрывая второй раз за сезон чемпиона Армении «Арсенал» одерживает очень важную для себя победу как в психологическом плане, так и в рамках Евразийской лиги. 

Следующий матч состоится 26 ноября в УСК «Новое поколение». Тульская команда сразится с еще одним лидером Чемпионата Армении — БК «Урарту». Начало в 19.00.

 

Евразийская лига баскетбола
Тула, УСК «Новое поколение»
23 ноября 2019 17.00.
БК «Арсенал» (Россия) — БК «Арагац» (Армения) 94:93 (22:25, 25:32, 30:21, 17:15).

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