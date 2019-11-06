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В конце ноября в Тулу приедет Ольга Бузова
Фото из архива Myslo.

В конце ноября в Тулу приедет Ольга Бузова

Певица и блогер представит свою новую музыкальную программу THE BEST.

Выступление запланировано на 30 ноября в Concert Hall по адресу ул. Фридриха Энгельса, 70. Начало в 20.00.

Ольга получила известность благодаря участию в реалити-шоу «Дом 2». С 2008 года начала сольную деятельность, а в 2016-м выпустила свой первый клип. Ольга снимается в кино и сериалах, а также играет в театре. Буквально в прошлом году Ольга стала еще и блогером, она начала снимать регулярные влоги на своём Youtube-канале, в которых рассказывает том, как она живёт, о чем думает, куда ездит, что ест. У Ольги 16,4 млн подписчиков. Ее профиль в Instagram занимает первое место среди российских звезд.

Например, в честь Хэллоуина звезда примерила на себя образ Джокера из популярного фильма.

 

Билеты на концерт Ольги Бузовой (12+) появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн по красной кнопке ниже:

 

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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концерт Ольги Бузовой
Место
ТулаConcert Hall

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