«Урал» – «Арсенал»: перемен!

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульские же болельщики считают раны — душевные, конечно, полученные от исхода этого матча. Требование отставки главного тренера обсуждается все активнее, хотя до антикирьяковской бури еще не дошло.

Теперь спокойно попробуем ответить на главный вопрос — что, собственно, случилось такого в Екатеринбурге и насколько резонно ждать, чья голова после этого полетит — главного тренера, президента клуба, а может, вообще вратаря Шамова, который в течение одного матча пропустил шесть голов.

Понятно, когда выгоняют Кононова. Ставилась задача, и под это выделялись немалые деньги, бороться за чемпионство, а до зоны вылета «Спартаку» пока ближе, чем до тройки призеров.

Но какая задача была у Черевченко — выиграть Кубок или просто продвинуться по сетке как можно дальше?

Если последнее, то команда эту задачу выполнила. Она продвинулась настолько далеко, насколько смогла. Могла, конечно, чуть дальше, но получилось так. Что бы кардинально изменилось, если бы «Арсенал» вылетел в полуфинале? Ничего. Кроме того, что футболисты сыграли бы еще два дополнительных матча. И вообще — в полуфинале, в шаге от мечты, проигрывать еще более обидно, чем сейчас. Мы это уже проходили. Оговоримся, если только перед тренерским штабом хотя бы тет-а-тет не ставили цель выйти в финал.

Вот о задаче в чемпионате мы кое-что знаем со слов одного из спонсоров клуба, просочившихся в прессу, — твердо держаться в середине таблицы. Мы не знаем, что будет к новогоднему перерыву после страшного нашего ближайшего календаря, но пока и здесь «Арсенал» еще не провалился. Идет на десятом месте в двух очках от шестой строчки; правда, и в трех от зоны прямого вылета. Это близко к провалу, но еще не провал. Глядя на турнирную ситуацию отстраненно, нельзя не признать, что в этом нынешнем десятом месте есть безусловная заслуга тренерского штаба. Летом, когда ушли все лидеры, ситуация казалась еще более катастрофичной, но команда держится на плаву.

По сути, нынешние страстные требования болельщиков кого-нибудь казнить нельзя помиловать основаны на одном постулате — сетка розыгрыша нашей части Кубка настолько была лайт, что действительно после «Урала» шансы на выход в финал казались невероятно высокими. Поэтому всеобщее разочарование, что этого не случилось, велико. Но это — эмоции. Или наши ожидания, которые, как известно, наши проблемы.

Повторимся, формально требования о немедленной отставке не имеют основания, потому что команда свои задачи на сезон, кроме, разумеется, провала в еврокубках, выполняет.

А теперь об эмоциях.

Игра с «Уралом» действительно получилась весьма показательной. Начал-то «Арсенал» здорово. За исключением сумасшедшего рейда Погребняка от бровки в тульскую штрафную, у хозяев и вспомнить нечего. Игра шла под диктовку «Арсенала», поэтому случившийся гол Костадинова выглядел логичным итогом преимущества гостей. Тут же пропустили гол, который никак не вытекал из течения игры, но быстро выправили ситуацию, и вновь вышли вперед. Не вымучили гол, а забили путем хорошей размашистой атаки.

То есть «Арсенал» выходил на игру с хорошим настроем, имея внятный победный план, выполняя успешные тактические задумки тренеров. Но при всем при этом получил два совсем необязательных гола в свои ворота. Казалось бы, когда команда повела в счете на чужом поле, первое, что она должна сделать — сконцентрироваться на обороне, погасить атакующий порыв соперника немедленно отыграться, дать ему прочувствовать до конца, что ситуация на поле не в его пользу. Дотянуть минимальный перевес в свою пользу до перерыва, а там уже в раздевалке обсудить, как жить дальше, еще раз обговорив все запасные планы — и А, и Б, и на все остальные буквы алфавита. Но, дав сопернику немедленно дважды сравнять счет, «Арсенал» показал, что он хоть и готов биться, но что-то в общекомандном механизме сломалось, и как это чинить - тренерский штаб не очень понимает. Или этот ремонт на ходу ему уже не под силу.

Окончательно сломал игру туляков главный арбитр, удаливший на 53-й минуте матча Бумаля. Вот тут «Арсенал» очевидно коллективно поплыл.

После удаления инициативой неожиданно завладел «Урал». Мяч метался по штрафной гостей и только чудом не влетел в ворота. Ценой каких-то невероятных усилий игру удалось выровнять, но не более. Отыграв с учетом дополнительного времени целый час в большинстве, «Арсенал» не создал ничего у чужих ворот. И даже непонятно, каким путем он предполагал забить — все это напоминало занудную булатовскую тики-таку без ворот времен ФНЛ.

Не работали замены, хотя на поле вышел всегда активный Кангва. Выйти-то вышел, но его присутствие на поле было совершенно незаметно. Вместо креативного Горбатенко появился Бауэр. Вероятно, с расчетом на то, чтобы не пропустить какую-нибудь шальную контратаку хозяев, увлекшись осадой ворот «Урала». Тем более, что для креатива уже выпустили Чаушича. За десять минут до конца всего появился Тудорие, и «Арсенал» перешел на игру в два нападающих. Если была цель продавить сдвоенным центром уставшую оборону Екатеринбурга, то это уже было слишком поздно. Возникло предположение, что Тудорие появился под серию пенальти — успеть немного разогреться, почувствовать мяч, но румын к точке пенальти не подходил.

А вот Левашова на серию одиннадцатиметровых не стали выпускать, предпочли оставить Шамова. К нему, кстати, претензий никаких.

Фразу в начале материала про шесть пропущенных давайте считать неудачной шуткой. Шамов вообще в одном эпизоде проявил невероятное спасение, не только парировав мяч с ближней дистанции, но и таким образом, что у нападающего «Урала» не было шансов на добивание.

Вот и получается, что, имея численное преимущество, у «Арсенала» не нашлось никаких козырей в рукаве. Игроки выпускались по позиции, очевидных тактических перестроений не происходило. А как играть против наших традиционных схем Парфенов уже давно понял и рассказал своим игрокам. Казалось бы, к финальному свистку больше должны устать хозяева, отзащищавшиеся час в меньшинстве, однако, судя по невероятному количеству мелких ошибок и огрехов в передачах, сил не хватало у игроков «Арсенала».

Были ли у Черевченко кадровые ресурсы для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу? Да, были. Или обязаны быть. Ведь именно этим составом команда предполагала играть в еврокубках, против условного «Эспаньола». Тогда на «Урал» нынешнего подбора игроков по определению должно хватать.

И тут нельзя не вспомнить, что за последний год селекционная кампания тульской команды была откровенно провальная — команда не получала качественного усиления. Из тех, кого пригласили за это время, пришлись ко двору только Ломовицкий, Бауэр и Луценко. Зато есть целая обойма странных людей, которые получают зарплату, полируют скамейку запасных, и мы ни разу даже одной минуты не видели их на поле. При этом Берхамов и Хагуш с Комбаровым не молодеют, а Банда неизвестно когда повзрослеет. Поэтому основная нагрузка этого сезона вынужденно легла на очень небольшую группу футболистов, но силы-то небеспредельны. Особенно когда положительных эмоций нет и неудачи идут одна за другой.

Принято считать, что селекционная компания была провалена этим летом. Нет, все началось еще год назад, когда приглашались на усиление Коне и Володько. Тогда же было известно, что Мирзов, Бакаев и Кадири уйдут, надо искать им замену. Как к Черевченко сейчас болельщики предъявляют претензии за то, что у него не имелось плана «Б» как забивать в численном большинстве, так, наверное, и с селекционных служб надо спросить — был ли какой план «Б», если Мирзов не подпишет контракт летом, а Игбун предпочтет «Арсеналу» «Динамо». А ведь еще недавно мы гордились тульской селекцией — почти каждое приобретение в точку. Хотя и кадровые успехи лета прошлого года во многом были основаны на интуиции Олега Кононова, с подачи которого появились Бакаев, Кадири, Лесовой, Костадинов и Мирзов. Что-что, а вкус на игроков у Олега Георгиевича есть.

Главные претензии к Черевченко по итогам последних двух месяцев, можно сформулировать одной простой фразой, которую сразу после объявления о своей отставке сказал в телеэфире Александр Григорян: «Везение — это тоже часть тренерской профессии». У «Арсенала» не ладится игра, нет куража, и совсем ушел фарт, без которого в спорте никак.

Степень недовольства болельщиков после провала в Екатеринбурге такова, что, не исключено, некие сакральные жертвы будут в ближайшее время принесены. Два с лишним месяца без побед требуют каких-то перемен. Но это не снимет главной проблемы — как жить дальше. Пушкинский Германн повторял: тройка, семерка, туз.

У болельщиков «Арсенала» сейчас другое проклятье: «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и нынешняя безнадега.

«Урал» — «Арсенал» — 2:2 (2:2, 0:0; 0:0 — дополнительное время), по пенальти — 5:4.

30 октября. Екатеринбург. «Екатеринбург Арена». Судьи Анатолий Жабченко (Краснодар), Валерий Данченко (Уфа), Антон Кобзев (Москва).

Голы: Костадинов (14, 0:1), Димитров (24, 1:1), Ткачев (34, 1:2), Эль Кабир (37, с пенальти, 2:2).

Серия пенальти: Бауэр (0:1), Кулаков (1:1), Альварес (1:2), Насыров (1:2, вратарь), Чаушич (1:3), Августиняк (2:3), Ткачев (2:3, штанга), Меркулов (3:3), Лесовой (3:4), Бавин (4:4), Э. Кангва (4:4, вратарь), Ароян (5:4).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Ильин, 63), Эль Кабир (Бавин, 109), Бумаль, Августиняк, Понюков (Насыров, 84), Погребняк (Фидлер, 57).

«Арсенал»: Шамов, Хагуш (Тудорие, 109), Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий (Э.Кангва, 68), Костадинов (Чаушич, 84), Горбатенко (Бауэр, 93), Лесовой, Ткачев, Луценко.

Предупреждения: Эль Кабир (30), Хагуш (36), Погребняк (38), Ломовицкий (65), Бауэр (97), Лесовой (108), Кулаков (120).

На 53-й минуте удален Бумаль.

Удары (в створ): 9 (6) — 15 (11). Угловые: 7 — 9. Голевые моменты: 5 — 5.