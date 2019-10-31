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Почти тысяча жителей Тульской области подхватили паразитов

Почти тысяча жителей Тульской области подхватили паразитов

Наиболее распространенными инвазиями являются энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз, токсокароз.

Эпидемиологическая обстановка на территории России по паразитарным заболеваниям напряженная. Ежегодно в стране регистрируются до 300 тысяч случаев.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора, проблема своевременного выявления, диагностики и лечения паразитарных заболеваний для Тульской области является весьма актуальной.

В 2018 г. в нашем регионе зарегистрировано 1412 случаев паразитозов.

За 9 месяцев 2019 года на территории области зарегистрировано
952 случая паразитозов.

Наиболее распространенными инвазиями являются энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз, токсокароз.

Ситуация остается на контроле Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области.

По вопросам профилактики паразитарных заболеваний консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-30-77, 37-07-63.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:29 +2
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