Почти тысяча жителей Тульской области подхватили паразитов
Наиболее распространенными инвазиями являются энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз, токсокароз.
Эпидемиологическая обстановка на территории России по паразитарным заболеваниям напряженная. Ежегодно в стране регистрируются до 300 тысяч случаев.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора, проблема своевременного выявления, диагностики и лечения паразитарных заболеваний для Тульской области является весьма актуальной.
В 2018 г. в нашем регионе зарегистрировано 1412 случаев паразитозов.
За 9 месяцев 2019 года на территории области зарегистрировано
952 случая паразитозов.
Наиболее распространенными инвазиями являются энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз, токсокароз.
Ситуация остается на контроле Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области.
По вопросам профилактики паразитарных заболеваний консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-30-77, 37-07-63.