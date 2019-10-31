Почти тысяча жителей Тульской области подхватили паразитов

Эпидемиологическая обстановка на территории России по паразитарным заболеваниям напряженная. Ежегодно в стране регистрируются до 300 тысяч случаев.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора, проблема своевременного выявления, диагностики и лечения паразитарных заболеваний для Тульской области является весьма актуальной.

В 2018 г. в нашем регионе зарегистрировано 1412 случаев паразитозов.

За 9 месяцев 2019 года на территории области зарегистрировано

952 случая паразитозов.

Наиболее распространенными инвазиями являются энтеробиоз, лямблиоз, аскаридоз, токсокароз.

Ситуация остается на контроле Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области.

По вопросам профилактики паразитарных заболеваний консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-30-77, 37-07-63.