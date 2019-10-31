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Пятиэтажка на выгребной яме в Туле: из подвала откачали 10 цистерн фекалий

Пятиэтажка на выгребной яме в Туле: из подвала откачали 10 цистерн фекалий

По словам главы теруправления по Пролетарскому округу Тулы Сергея Шестакова, решать проблему помогает он и его сотрудники.

Сергей Шестаков прокомментировал публикацию Myslo об общежитии на ул. Металлургов, в котором подвал превратили в выгребную яму.
 
Сергей Шестаков

Сергей Шестаков

— С мая 2019 года проводится работа по этому дому при поддержке администрации Пролетарского округа. Предыдущая управляющая компания «Арсенал» вообще этим домом не занималась. Жители обращались напрямую ко мне, и мы были вынуждены найти им УК, в чем помог заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ Роман Мурзин. Мы безвозмездно берем технику у предприятий и организаций Пролетарского округа для откачки фекалий из подвала этого многоквартирного дома. Костюмы химзащиты и противогазы для очистки подвала тоже изыскала администрация.
 
По словам Сергея Шестакова, из подвала удалось откачать десять цистерн на базе автомобилей ЗИЛ-131. После этого там обнаружилось огромное количество грязи, тряпок, пластиковых бутылок и другого крупного бытового мусора, который мог сломать насосы. Его пришлось собирать и выносить вручную.
 
«Хартия» дала нам бесплатно четыре восьмикубовых контейнера для того, чтобы вывезти мусор, валявшийся в подвале этого дома. Безвозмездно!», — отметил Сергей Шестаков.
 
После анализа ситуации и ревизии канализации было решено провести собрание, на котором будет решаться вопрос о переносе капитального ремонта системы канализации с 2025 года на 2020-й.
 
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в редакцию Myslo обратился наш читатель. Мужчина рассказал, что вычищать подвал без противогазов было невозможно из-за жуткой вони и полчищ мошкары с блохами. По его словам, трудились лишь несколько человек из первого подъезда, которые не хотят жить на «инфекционной бомбе», а остальные жильцы общежития сказали, что им эта проблема «до фонаря».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:49 +8
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