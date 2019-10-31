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Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций 4G в России

Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций 4G в России

На протяжении всего года Tele2 сокращала отрыв от ближайшего конкурента по количеству базовых станций LTE.

По данным последнего отчета Роскомнадзора, в развитии технической инфраструктуры операторов произошел переломный момент: Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G. Tele2 увеличила их количество до 72 356, опередив конкурента на 314 базовых станций. При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE на 40%.

Tele2 сохранила первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По заключению экспертов Роскомнадзора, Tele2 увеличила количество базовых станций на 20% до 178 504.

Tele2 планирует сохранить текущую динамику строительства для обеспечения высокого качества услуг. Чтобы гарантировать клиентам высокую скорость мобильного интернета и широкое покрытие сети, Tele2 заключила контракт с Ericsson и Nokia об установке 50 000 и 35 000 базовых станций соответственно по всей России, в том числе с поддержкой 5G.

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сегодня, в 17:31
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