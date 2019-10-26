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На матче молодежных команд «Ахмат» – «Арсенал» в Грозном произошла массовая драка
Скрин из видео.

На матче молодежных команд «Ахмат» – «Арсенал» в Грозном произошла массовая драка

Инцидент произошел 26 октября в столице Чечни во время матча 14-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу молодежки тульского «Арсенала». Но за несколько минут до окончания второго тайма при счете 2:1 в пользу туляков между футболистами обеих команд произошел конфликт, который тут же перерос в массовую потасовку.

К потасовке присоединились и другие игроки, а также запасные.

Из-за драки арбитры выдали три красных карточки: двум игрокам «Ахмата» Таймазу Хизриеву и Мурсалину Денилханову и футболисту «Арсенала» Никите Мельникову.

 

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