Скрин из видео.
На матче молодежных команд «Ахмат» – «Арсенал» в Грозном произошла массовая драка
Инцидент произошел 26 октября в столице Чечни во время матча 14-го тура молодежного первенства России по футболу.
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу молодежки тульского «Арсенала». Но за несколько минут до окончания второго тайма при счете 2:1 в пользу туляков между футболистами обеих команд произошел конфликт, который тут же перерос в массовую потасовку.
Драка на футболе: Ахмат - Арсенал (молодежные команды) pic.twitter.com/YsK6hiyA8R— Юрий Вильмовский (@Yurok_Texas) October 26, 2019
К потасовке присоединились и другие игроки, а также запасные.
Из-за драки арбитры выдали три красных карточки: двум игрокам «Ахмата» Таймазу Хизриеву и Мурсалину Денилханову и футболисту «Арсенала» Никите Мельникову.