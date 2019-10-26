На матче молодежных команд «Ахмат» – «Арсенал» в Грозном произошла массовая драка

Скрин из видео.

Инцидент произошел 26 октября в столице Чечни во время матча 14-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу молодежки тульского «Арсенала». Но за несколько минут до окончания второго тайма при счете 2:1 в пользу туляков между футболистами обеих команд произошел конфликт, который тут же перерос в массовую потасовку.

Драка на футболе: Ахмат - Арсенал (молодежные команды) pic.twitter.com/YsK6hiyA8R — Юрий Вильмовский (@Yurok_Texas) October 26, 2019

К потасовке присоединились и другие игроки, а также запасные.