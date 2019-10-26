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Айтишником может стать каждый! В Туле впервые прошла конференция для начинающих IT-специалистов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Айтишником может стать каждый! В Туле впервые прошла конференция для начинающих IT-специалистов

С чего начать путь в сфере информационных технологий и как добиться успеха, участникам конференции рассказали специалисты IT-компаний и вузов.

26 октября в бизнес-инкубаторе при поддержке правительства Тульской области состоялась конференция для начинающих IT-специалистов Start IT. В ней приняли участие около 500 человек - зал был полон. В основном среди слушателей – школьники, которые только думают над выбором профессии, студенты информационных специальностей и начинающие айти-специалисты.

Своим опытом с ними пришли поделить спикеры – представители ведущих компаний IT-сферы: «СофтЭксперт», Ingate, «Максимастер», «Тэкарт», «Диал», «Гильдия консультантов» и других. Мероприятие прошло в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Конференцию открыл министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков:

Ярослав Раков.

— IT-технологии всё сильнее проникают в нашу повседневную жизнь, мы сталкиваемся с ними каждый день. Чтобы сделать рывок в цифровой экономике и развитии страны в целом, решить задачи, которые в том числе, ставят национальные проекты, нужно ещё больше специалистов в этой сфере. И такие мероприятия, как наша сегодняшняя конференция, позволяют молодым людям увидеть огромный потенциал IT-сферы, ее преимущества и возможности и реализовать себя в ней.

Вячеслав Романов.

— В новом корпусе бизнес-инкубатора мы открыли IT-кластер, резидентами которого сегодня являются 8 компаний, — отметил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов. - Мы хотим, чтобы инкубатор стал точкой притяжения для представителей IT-индустрии, где они смогут совместно расти и развиваться, в том числе благодаря таким мероприятиям. В ходе сегодняшнего марафона предприниматели и те, кто только задумывается об открытии своего дела, смогут найти ответы на все вопросы развития бизнеса в сфере IT и стать успешнее.

Многие начинающие айтишники пришли на конференцию с целью найти потенциального работодателя. И такая возможность у них была: на площадке были представлены 15 компаний, которые готовы пригласить к себе на работу стажеров, джуниор-разработчиков.

Профессии IT-сферы сегодня действительно высоко востребованы: по официальным данным, разрыв между спросом на айтишников и количеством выпускников по IT-специальностям ежегодно составляет 10%.

В ближайшие пять лет дефицит специалистов на рынке IT превысит 2 миллиона человек! Причем их профессии не потеряют актуальности и через 10-20 лет.

— Я закончила вуз по IT-специальности в 2000 году. Прошло 20 лет, и моя профессия востребована до сих пор, — рассказала слушателям конференции Юлия Богатырева, завкафедрой в ТГПУ. — В 2017 году президент и правительство приняли программу цифровой экономики и поставили задачу увеличить количество выпускников по IT -направлениям в 2 раза. Дополненная реальность,  3D-прототипирование, 3D-печать, большие данные — это те технологии, знания по которым которые будут востребованы еще точно лет 10-15. У молодежи есть широкие перспективы войти в отрасль, в которой потребность в специалистах огромна по всей России и миру. IT-компании сегодня как никогда нуждаются в новых кадрах, поэтому вам будет где трудоустроиться, а зарплата в этой отрасли достаточно высока даже у начинающих.

«Айтишником может стать каждый!» - так звучал девиз конференции.

«И это на 100% так», - говорит Глеб Угланов, директор компьютерной академии «ШАГ», которая стала организатором мероприятия:

Глеб Угланов

— Успех в IT-сфере на 50% зависит от самого человека, его упорства и трудолюбия, и еще на 50% - от образования. Даже с гуманитарным складом ума в этих профессиях можно добиться успеха, если у вас есть желание и вы видите цель. С чего начать желающему работать в IT? С обучения. Овладевайте знаниями и навыками, составляйте портфолио, чтобы работодатели вас заметили, и проходите собеседования в IT-компаниях. Даже у специалистов без опыта сегодня есть все шансы на быстрое трудоустройство.

Глас народа

Людмила Козлова пришла на конференцию с сыном Виктором:

— Сын учится в школе и хочет стать программистом. Мы решили начать путь в профессию уже сейчас: Виктор ходит на курсы программирования, робототехники. Мечтает в будущем стать разработчиком компьютерных игр. Без знания программирования сейчас никуда, в этом я с сыном согласна. На конференции очень интересно послушать экспертов, тех, кто уже добился успеха в IT-сфере.

На конференцию пришли студенты Тульского государственного коммунально-строительного техникума, которые учатся на специальности «Информационные системы и программирование».

Светлана Дмитриевна Козлова, преподаватель техникума

Светлана Дмитриевна Козлова, преподаватель техникума

— Ребята пришли сюда в надежде трудоустроиться в тульские организации IT-сферы. Участие в конференции полезно для них как в плане знаний об этой сфере работы, так и для знакомства с потенциальными работодателями. IT-специальности — это профессии с большим будущим, с которыми у ребят есть хорошие шансы найти интересную работу или организовать собственный бизнес.

 

Одновременно с Тулой IT-конференция прошла еще в 17 городах России и собрала более 15000 человек. По словам организаторов, такие мероприятия планируется проводить ежегодно.

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Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 16:25 0
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