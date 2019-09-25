«Арсенал» обыграл «Факел» и в 1/8 Кубка России сыграет с «Уралом»

Тульский «Арсенал» обыграл своего принципиального соперника — ФК «Факел» из Воронежа. Матч команда Игоря Черевченко провела на выезде.

Открыл счет в игре на 26-й минуте Виктор Альварес, однако под занавес первого тайма оружейники пропустили гол «в раздевалку»: на 44-й минуте отличился Мастерной.

Во втором тайме туляки провели довольного много времени у чужих ворот, но реализовать свое преимущество не могли. На 86-й минуте воронежцы остались вдесятером — вторую желтую получил Корян и покинул поле.

«Арсенал» всё же вышел вперед — в компенсированное время Максим Беляев забросил мяч в ворота соперника.

2:1 — оружейники выходят в 1/8 финала Кубка России.

Уже известно, что противостоять тулякам будет хорошо знакомый «Урал». Эта команда обыграла новороссийский «Черноморец» со счетом 2:0.

«Факел» - «Арсенал» – 1:2

25 сентября. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. Судьи Алексей Сухой (Люберцы), Андрей Гурбанов (Краснодар), Ринат Деушев (Москва).

Голы: Альварес (22, 0:1), Мастерной (43, 1:1), Беляев (90+, 1:2).

«Факел»: Бучнев, Микушин, Смирнов, Лихачев, Гладышев, Косянчук, Мастерной, Черевко (Соловьев, 15), Яковлев (Букия, 73), Петрусев, Корян.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, К. Кангва (Ткачев, 70), Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Тудорие.

Предупреждения: Косянчук (33), Лесовой (49), Корян (50), Соловьев (90+).

На 85-й минуте за второе предупреждение удален Косянчук.

Удары (в створ): 5 (3) – 15 (5, 1 - перекладина). Угловые: 4 – 8. Голевые моменты: 2 – 7.