новости
новости
Регистрация
Два новых корпуса Тульской детской облбольницы зимой начнут принимать пациентов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Два новых корпуса Тульской детской облбольницы зимой начнут принимать пациентов

Об этом стало известно на совещании у губернатора Алексея Дюмина, посвященном строительству социальных объектов.

В текущем году завершено строительство семи таких объектов, восемь в стадии строительства, по трем скоро будут определены подрядчика, ещё 20 объектов проектируются. Их общая стоимость – порядка 13,5 млрд рублей.

Особое внимание уделяется развитию системы здравоохранения. С 2017 года строятся два корпуса детской областной клинической больницы. Подрядчик ООО «ОлимпСитиСтрой» завершает строительно-монтажные работы палатно-боксированного корпуса. Он готов на 99%, заканчиваются испытания инженерных систем.

Изоляционно-диагностический корпус с лабораторией микробиологических исследований завершён на 84%. Рабочие заканчивают отделочные работы, монтаж инженерных сетей связи, технологического, медицинского оборудования и лифтов, наружного освещения.

Глава тульского минздрава Андрей Третьяков доложил, что ориентировочный срок открытия палатно-боксированного корпуса – 1 декабря. Изоляционно-диагностический корпус сможет принимать пациентов с 20 января 2020 года. Алексей Дюмин поручи минздраву до мелочей продумать организацию работы новых корпусов, включая подбор кадров и поставку оборудования.

В Туле идёт строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра. Срок сдачи объекта – 2021 год. Минздрав уже привлекает персонал для работы в новом корпусе. Глава региона обратил внимание Андрея Третьякова и и. о. главы администрации Тулы Дмитрия Миляева на необходимость предоставления медикам служебного жилья. 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание у губернаторастроительство новых корпусов детской больницыразвитие здравоохранениямедучреждения
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» обыграл «Факел» и в 1/8 Кубка России сыграет с «Уралом»
«Арсенал» обыграл «Факел» и в 1/8 Кубка России сыграет с «Уралом»
Владелица тульской гостиницы задолжала государству полмиллиона рублей
Владелица тульской гостиницы задолжала государству полмиллиона рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.