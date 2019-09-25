Два новых корпуса Тульской детской облбольницы зимой начнут принимать пациентов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом стало известно на совещании у губернатора Алексея Дюмина, посвященном строительству социальных объектов.

В текущем году завершено строительство семи таких объектов, восемь в стадии строительства, по трем скоро будут определены подрядчика, ещё 20 объектов проектируются. Их общая стоимость – порядка 13,5 млрд рублей.

Особое внимание уделяется развитию системы здравоохранения. С 2017 года строятся два корпуса детской областной клинической больницы. Подрядчик ООО «ОлимпСитиСтрой» завершает строительно-монтажные работы палатно-боксированного корпуса. Он готов на 99%, заканчиваются испытания инженерных систем.

Изоляционно-диагностический корпус с лабораторией микробиологических исследований завершён на 84%. Рабочие заканчивают отделочные работы, монтаж инженерных сетей связи, технологического, медицинского оборудования и лифтов, наружного освещения.

Глава тульского минздрава Андрей Третьяков доложил, что ориентировочный срок открытия палатно-боксированного корпуса – 1 декабря. Изоляционно-диагностический корпус сможет принимать пациентов с 20 января 2020 года. Алексей Дюмин поручи минздраву до мелочей продумать организацию работы новых корпусов, включая подбор кадров и поставку оборудования.

В Туле идёт строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра. Срок сдачи объекта – 2021 год. Минздрав уже привлекает персонал для работы в новом корпусе. Глава региона обратил внимание Андрея Третьякова и и. о. главы администрации Тулы Дмитрия Миляева на необходимость предоставления медикам служебного жилья.