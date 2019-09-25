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Суд оштрафовал туляка за оскорбительные смс

Суд оштрафовал туляка за оскорбительные смс

Мужчина несколько раз нецензурно высказался в адрес своей знакомой.

В Ленинском районе мировым судьей рассмотрено дело по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Как уточняет пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, прошедшим летом местный житель четыре раза отправил своей знакомой оскорбительные сообщения на мобильный телефон. Все они содержали неприличные высказывания и нецензурную брань.

Суд расценил это как посягательство на честь и достоинство женщины. На судебное заседание оскорбитель не явился. Мужчину признали виновным и назначили штраф на сумму 1000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +4
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