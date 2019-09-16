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В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Урал»

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Урал»

Игра состоится 22 сентября в 16.30 на Центральном стадионе.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — «Урал». Как сообщает клубная пресс-служба, время работы касс Центрального стадиона

  • 21 сентября с 14.00 до 19.00,
  • 22 сентября с 9.00 до 17.15.

Вход активных болельщиков на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8-953-423-29-60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, +74872-57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Перед матчем с «Уралом» в фан-зоне у красно-желтого мяча вас ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол. Для победителей приготовлены подарки.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:22 +1
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