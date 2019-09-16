В Туле пожарные спасли 81-летнюю пенсионерку

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

Рано утром 16 сентября в доме №72 по пр. Ленина в Туле загорелась квартира. По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 05.55, а уже через 6 минут на место прибыл первый из пяти направленных вместе с пожарной автолестницей пожарных расчетов.

«Открытое горение ликвидировано в 06.09, имеется пострадавший.

Звеном газодымозащитной службы из дома был спасен один человек по лестничному маршу с применением спасательного устройства дыхательного аппарата», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В квартире обгорела мебель на площади 1 кв. м, закоптились кухня и коридор по всей площади.

По информации корреспондента Myslo, в результате происшествия пострадала 81-летняя тулячка. Пенсионерку доставили в больницу с отравлением угарным газом.