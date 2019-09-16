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В Туле пожарные спасли 81-летнюю пенсионерку
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле пожарные спасли 81-летнюю пенсионерку

На проспекте Ленина загорелась квартира.

Рано утром 16 сентября в доме №72 по пр. Ленина в Туле загорелась квартира. По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 05.55, а уже через 6 минут на место прибыл первый из пяти направленных вместе с пожарной автолестницей пожарных расчетов.
 
«Открытое горение ликвидировано в 06.09, имеется пострадавший.
Звеном газодымозащитной службы из дома был спасен один человек по лестничному маршу с применением спасательного устройства дыхательного аппарата», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
 
В квартире обгорела мебель на площади 1 кв. м, закоптились кухня и коридор по всей площади.
 
По информации корреспондента Myslo, в результате происшествия пострадала 81-летняя тулячка. Пенсионерку доставили в больницу с отравлением угарным газом.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:00 +9
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