В Тулу и Новомосковск привезут Кубок Гагарина

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17 сентября благодаря Академии хоккея им. Б.П. Михайлова в Тулу привезут Кубок Гагарина. Главный трофей КХЛ любители хоккея смогут увидеть с 10.00 до 15.00 в атриуме Тульского кремля. Каждый желающий сможет сделать фотографию и прикоснуться к легенде.



После этого легендарный хоккейный трофей отправится в Новомосковск, где проведет весь вечер в ЛД «Юбилейный» — жители города смогут увидеть Кубок с 16.00 до 21.00.

Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009.

Кубок назван в честь космонавта Юрия Гагарина, является переходящим. На церемонии закрытия чемпионата трофей передаётся капитану победившей команды.