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Тульский художник нарисовал на гараже огромный портрет футболиста ван Дейка

Тульский художник нарисовал на гараже огромный портрет футболиста ван Дейка

Изображение игрока «Ливерпуля» красуется на одном из гаражей на улице Болдина.

Тульский художник Дмитрий Языков нарисовал на одном из гаражей на ул. Болдина огромный портрет известного футболиста английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Граффити получилось невероятно крутое. Фотографическое сходство!

Галерея
Граффити ван Дейка, Фото: 1
Граффити ван Дейка, Фото: 2
Граффити ван Дейка, Фото: 3
Граффити ван Дейка, Фото: 4
Граффити ван Дейка, Фото: 5
Граффити ван Дейка, Фото: 6
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26-летний Дмитрий занимается рисованием всю жизнь, имеет художественное образование. Со временем хобби переросло в работу, и сейчас туляк с командой ездит по разным городам и выполняет коммерческие заказы.

Дима рассказал корреспонденту Myslo, как появилась идея нарисовать футболиста:

Дмитрий Языков

– Я уже лет семь болею за «Ливерпуль». Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона не только английской Премьер-лиги, но и Лиги чемпионов. Я решил нарисовать его недалеко от своего дома — хозяин гаража дал добро. На данный момент это мой самый детализированный портрет! На создание граффити ушло примерно 25 часов.

Преданному болельщику удалось однажды вживую увидеть игру любимой команды, когда «Ливерпуль» приезжал в Москву. В планах Дмитрия — посетить матч мерсисайдцев в Англии.

– Думаю, это вопрос времени! — улыбается художник.

Кстати, классное граффити туляка заметили в Англии. Фото разместили на сайте болельщиков «Ливерпуля». Кто знает, может, и сам ван Дейк узнает, что его портрет красуется на здании гаража в далекой Туле?

Отметим, для Дмитрия это не первая масштабная работа. Его граффити можно увидеть на некоторых фасадах в Туле, а также в городах Центральной России.

Галерея
Граффити ван Дейка, Фото: 1
Граффити ван Дейка, Фото: 2
Граффити ван Дейка, Фото: 3
Граффити ван Дейка, Фото: 4
Граффити ван Дейка, Фото: 5
Граффити ван Дейка, Фото: 6
Граффити ван Дейка, Фото: 7
Граффити ван Дейка, Фото: 8
Граффити ван Дейка, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:57 +5
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