Туляки стали участниками рекорда Гиннесса по самому массовому исполнению гимна

В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России. Это было мощно!

Акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории.

Всероссийская акция «День гимна» 1 сентября 2019 года объединила на стадионе «Газпром Арена» музыкантов и исполнителей из 85 регионов страны в масштабный музыкальный коллектив.

Гимн России исполнили рекордный 8-тысячный оркестр и многонациональный хор из более 20 тысяч участников.

Гимн России исполнили: уникальный сводный оркестр, составленный из профессиональных, военно-музыкальных и любительских коллективов — рекордный состав из когда-либо собранных общей численностью 8 097 музыкантов — и самый большой хор, в который вошли как профессиональные исполнители, так и молодежные, общественные организации, волонтеры, футбольные болельщики и зрители.

Приятно, что в рекордном исполнении гимна участвовала и Тула! Делегация из 70 учащихся, родителей и преподавателей Детской школы искусств №6 города Тулы приняли участие в этом грандиозном событии.

А еще самой юной исполнительницей гимна тоже стала наша землячка. 5-летняя Стефания Узкова родилась в Туле, правда, сейчас живет в Санкт-Петербурге.



Стеша на фото справа.

В составе сводного оркестра было собрано более 19 видов музыкальных инструментов — струнные, духовые, ударные и клавишные. Оркестр расположился на поле стадиона, поделенном на 192 сектора, в которых разместились 8 097 музыкантов.

Уникальный состав оркестра был признан рекордным и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Рекорд зафиксировала официальный судья Книги рекордов Люсия Синигальези. Аудитором рекорда выступила компания Deloitte — рекорд был официально подтвержден после тщательной проверки и подсчета количества участников оркестра.

По требованию Книги рекордов Гиннесса фиксация рекорда происходила только при условии живого исполнения гимна.

Давайте еще раз послушаем, как мощно звучал стадион. На этом видео — «Эй, ухнем!».