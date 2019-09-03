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Арбитр ошибся в матче «Арсенал» – ЦСКА, не назначив пенальти
Фото Алексея Пирязева.

Арбитр ошибся в матче «Арсенал» – ЦСКА, не назначив пенальти

Такое мнение высказал глава департамента судейства и инспектирования РФС.

Главный судья матча «Арсенал» — ЦСКА Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота оружейников. Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

- Арбитр должен был назначить пенальти за фол Сергея Ткачева. Кроме того, в компенсированное время за фол он должен был удалить игрока ЦСКА, — приводит слова Егорова «ТАСС».

Напомним, что игра «Арсенала» с армейцами закончилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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