Фото Алексея Пирязева.
Арбитр ошибся в матче «Арсенал» – ЦСКА, не назначив пенальти
Такое мнение высказал глава департамента судейства и инспектирования РФС.
Главный судья матча «Арсенал» — ЦСКА Евгений Турбин допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота оружейников. Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
- Арбитр должен был назначить пенальти за фол Сергея Ткачева. Кроме того, в компенсированное время за фол он должен был удалить игрока ЦСКА, — приводит слова Егорова «ТАСС».
Напомним, что игра «Арсенала» с армейцами закончилась со счетом 2:1 в пользу столичной команды.
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