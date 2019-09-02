«Арсенал» против ЦСКА: дерби Вооруженных сил

Хотя боевая игра на полностью заполненном стадионе могла закончиться и более оптимистично для хозяев. «Арсенал», хоть и проиграл, тоже был хорош.

Антураж этого матча, конечно, впечатлял. Полностью заполненные трибуны гнали своих только вперед. Гостей подхлестывала со стороны Южной трибуны армейская торсида, хозяев – все три остальных. Болельщиков из Тулы могло быть и еще больше, но традиционно южную трибуну отдали группе поддержки соперника. А вот на оставшуюся часть стадиона все билеты были проданы. Более того, как в старые добрые времена зрители стояли даже в проходах между трибунами. Полный аншлаг, если это не популярная телевизионная передача, – лучший подарок стадиону на его 60-летие.

«Арсенал» начал плохо или это стартовый натиск гостей заставил его так прижаться к своим воротам. Во всяком случае, Левашову с первых минут работы хватало. И тут одна из скоростных ответных атак «Арсенала» оставила не у дел всю армейскую оборону. В завершающей фазе Луценко завозился с обработкой мяча, но это только сыграло на красоту комбинации. В итоге ему пришлось выкатывать пяткой мяч на забегавшего в штрафную Лесового, а тот исполнил точный удар в дальний от вратаря угол. Акинфеев еще успел сложиться, но достать мяч не сумел.

К сожалению, дать сопернику понять, кто на этом стадионе хозяин, и перестроиться на изменившуюся в игре ситуацию, времени не хватило. Гости сравняли счет уже через семь минут – Ахметов, оттеснив от мяча Ткачева, первым успел на добивание, и точно переправил мяч в угол с линии штрафной. Справедливости ради нельзя не сказать, что опасностей у ворот «Арсенала» к этому моменту было уже столько, что пропущенный мяч казался делом времени.

После того, как счет сравнялся, футбол стал еще более открытым. Шансы забить второй мяч имели и одни, и другие. Проблемы «Арсенала» в этом матче как нельзя лучше выразила статистика. Если по владению мячом после первого тайма у команд было полное равенство – 50 на 50, то по всем остальным цифрам атаки хозяева поля явно проигрывали. Футболисты ЦСКА в первом тайме чаще били по воротам, чаще попадали в створ, по угловым так и вовсе имели полное преимущество – 7 против одного корнера, заработанного «Арсеналом». Да и в целом по матчу армейцы имели значительно лучшие показатели – где с натяжкой, а где и ровно вдвое больше. Ударов по воротам – 24 против 12 «Арсенала», ударов в створ – 10 против 6, угловых – 9 против 5.

Цифры говорят, в частности, и о том, что «Арсенал» ощутимо проигрывал в центре поля и возле своей штрафной, давал сопернику возможности делать подборы, проводить затяжные атаки. Этой темы Черевченко коснулся и на послематчевой пресс-конференции, заметив, что команде не хватало классического опорника. Костадинов своей надежной игрой на позиции опорного полузащитника очень здорово развязывал руки партнерам.

Навскидку сразу вспоминаются эффектные броски Левашова, который метался по разным углам все девяносто минут. В игре на линии ворот тульский голкипер был безупречен – отбил почти все, что летело в его сторону.

При всем при этом пару-то классных комбинаций «Арсенал» провел еще до перерыва. Особенно хорош момент был у Луценко, который на пятачке замыкал передачу с фланга Ткачева. Мяч, если присмотреться к видеозаписи, попал в Акинфеева, и улетел выше. Однако главный судья почему-то показал на удар от ворот.

Ну и Ломовицкий в очередной раз мог стать героем со своим ударом по встречному мячу незадолго до свистка на перерыв. Акинфеев до мяча никак не доставал, хотя и успел прыгнуть, но за ЦСКА сыграла перекладина. А перед этим был эпизод, живо напомнивший матч в Казани. Сразу три игрока «Арсенала» убежали в быстрый отрыв. По центру с мячом флагманом двигался Ломовицкий, с обеих сторон атаку поддерживали партнеры.

Ломовицкий решился на удар, который, мягко говоря, опять не получился. С одной стороны партнеры для того и разбегаются в стороны, чтобы у игрока, владеющего мячом, были разные возможности развития атаки, в том числе и создавая ему возможность для удара по воротам. Дежурная претензия тут все в том же – создал себе позицию для удара – бей так, чтобы вратарю было страшно. А с другой – не будь этого эпизода, возможно не было бы и гола в матче с «Оренбургом», и эпизода с попаданием в перекладину в матче с ЦСКА. Ломовицкий не боится принимать ключевое решение голевого момента, вот только уверенности не всегда хватает.

Для него в «Арсенале» пока тоже идет учеба. В «Спартаке», он об этом и рассказывал в интервью для предматчевой программки, требования, может, и такие же, как в «Арсенале», но психологическое давление разное. Даже если ты в идеальной позиции, попробуй не откати под удар условному Шюррле. Поэтому в Туле в какой-то степени проще становиться лидером, если имеешь к этому задатки. Пока эти лидерские навыки Ломовицкий демонстрирует, к сожалению, через раз.

Собственно примерно из той же области и победный гол ЦСКА. Ведь автором его стал дебютант – могучий темнокожий атлет Гогуа, проводивший свой первый матч за армейскую команду. Отчасти, по мнениям телевизионных экспертов, его вина в первом голе была. Хотя как раз размашистая атака «Арсенала» и была рассчитана на то, чтобы образовать коридоры в защитных построениях соперника. Но в целом Гогуа явно отыграл матч на подъеме, стараясь проявить себя как можно лучше. Чего стоит только его полет в начале второго тайма, когда он в прыжке головой встретил мяч после дальнего удара Лесового. Вот и в эпизоде со вторым голом Гогуа подкрался замыкающим на навес в штрафную, продавил Комбарова, а попробуй останови такую глыбу, и Левашов на его удар среагировать не успел.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко назвал победу своей команды заслуженной. Отчасти это так. Трудно не согласиться, что ЦСКА опасных моментов у чужих ворот создал значительно больше соперника. Но при этом и «Арсенал» мог рассчитывать на большее. Во втором тайме, еще при счете 1:1, Луценко здорово один в один переиграл защитника ЦСКА, развернулся, но времени на подготовку у него было уже мало. Удар в дальний угол перекрывал защитник, и Луценко успел лишь щечкой пробить в сторону ворот. Акинфеев был надежен.

Уже в конце матча, когда надо было отыгрываться, Луценко едва не организовал гол партнеру. Он подкараулил небрежный пас защитников соперника, и тут же бросил в прорыв к воротам соперника Кангву. Эванс даже успел втиснуться в штрафную, и прбить. Однако вновь был надежен Акинфеев.

Обидно, конечно, что «Арсенал» проиграл, да еще при переполненном стадионе.

Но по сути команды показали очень яркую игру, которая стала украшением тура.

За туляков, которых после «Нефтчи» некоторые совсем уж списали со счетов, не стыдно. Повернись фортуна другим боком, и все могло закончиться более удачно для хозяев поля. Не всегда ведь побеждает тот, кто больше создает опасных моментов.

Другое дело, что после этой игры и перед выездом в Санкт-Петербург у Черевченко море проблем. Захромал Чаушич, и неизвестно, сколько он теперь пропустит из-за травмы. Лечится Костадинов. Четвертую желтую получил Ломовицкий, а Лесовой по условиям аренды против «Зенита» не может играть – значит, на обоих флангах в Санкт-Петербурге придется латать дыры. Впрочем, на решение этих проблем есть целых две недели. Чемпионат, из-за игр сборной, уходит в краткосрочный отпуск.

«Арсенал» - ЦСКА - 1:2

1 сентября. Тула. Центральный стадион, 18758 зрителей. Судьи Евгений Турбин (Дмитров), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь).

Голы: Лесовой (10, 1:0), Ахметов (17, 1:1), Гогуа (74, 1:2).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой, Ткачев (Бауэр, 58), Ломовицкий (Кангва, 74), Горбатенко, Чаушич (Банда, 89), Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Гогуа, Дивеев, Магнуссон, Ахметов (Марадишвили, 90), Обляков (Бистрович, 75), Кучаев, Бийол (Нисимура, 43), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Чаушич (38), Обляков (48), Ломовицкий (73).

Удары (в створ): 11 (5, 1 - перекладина) – 19 (10). Угловые: 5 – 9. Голевые моменты: 4 – 5.