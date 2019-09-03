На ул. Болдина в Туле с балкона выпала пьяная женщина

Как стало известно Myslo, рано утром, 1 сентября, рядом с одним из многоквартирных домов на ул. Болдина в Туле обнаружили 39-летнюю женщину. Медики диагностировали у пострадавшей перелом поясничного отдела позвоночника.

По имеющейся на настоящее время информации, женщина по собственной неосторожности выпала с балкона второго этажа. В момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.