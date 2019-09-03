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На ул. Болдина в Туле с балкона выпала пьяная женщина

На ул. Болдина в Туле с балкона выпала пьяная женщина

Несчастный случай произошел рано утром.

Как стало известно Myslo, рано утром, 1 сентября, рядом с одним из многоквартирных домов на ул. Болдина в Туле обнаружили 39-летнюю женщину. Медики диагностировали у пострадавшей перелом поясничного отдела позвоночника.
 
По имеющейся на настоящее время информации, женщина по собственной неосторожности выпала с балкона второго этажа. В момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:15 +6
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