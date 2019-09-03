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Под Тулой пешеходный переход «в никуда» всё же доделали
Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Под Тулой пешеходный переход «в никуда» всё же доделали

Причем на то, чтобы исполнить обещание, у дорожников ушло несколько часов.

Подходы к пешеходному переходу в деревне Коптево (Большая Тула) наконец-то сделали. Это произошло примерно через три часа после того, как на Myslo была опубликована новость о нем. До этого работы на месте не проводились, несмотря на обозначенный министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области срок до 30 августа.
 
Сейчас переход выглядит вот так:
 
 
 
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в редакцию Myslo вновь обратились жители деревни Коптево (Большая Тула), которым обещали к 1 сентября доделать пешеходный переход.

По их словам, спустя неделю на этом месте так ничего не изменилось — переход по-прежнему с одной стороны упирается в заросший бурьяном кювет, а с другой — в растущие у обочины деревья.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:43 +3
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