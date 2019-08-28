Фото пресс-службы ФК "Уфа".
В тульский «Арсенал» может перейти Игбун
Футболист заявил, что у него есть предложение от оружейников.
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал, что собирается покинуть клуб до закрытия трансферного окна, причем футболист хочет остаться в российской Премьер-лиге. В интервью «Спорт Экспрессу» он отметил, что самый вероятный вариант продолжения карьеры для него — тульский «Арсенал».
Футболист заявил, что у него есть предложение от оружейников.
Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.
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