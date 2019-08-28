В тульский «Арсенал» может перейти Игбун

Фото пресс-службы ФК "Уфа".

Футболист заявил, что у него есть предложение от оружейников.

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун рассказал, что собирается покинуть клуб до закрытия трансферного окна, причем футболист хочет остаться в российской Премьер-лиге. В интервью «Спорт Экспрессу» он отметил, что самый вероятный вариант продолжения карьеры для него — тульский «Арсенал».

Футболист заявил, что у него есть предложение от оружейников.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.