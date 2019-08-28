новости
новости
Регистрация
Огромный рой пчёл поселился на балконе многоэтажки в Туле

Огромный рой пчёл поселился на балконе многоэтажки в Туле

Такое близкое соседство не обещает ничего хорошего: насекомые залетают в открытые окна квартир.

На балконе дома № 9-б по ул. Макаренко на 10 этаже поселился пчелиный рой. Насекомые нашли убежище в трубе воздуховода. Об этом туляки сообщали в соцсетях две недели назад. Жители обратились в МЧС, но рой не дождался спасателей: освободил балкон.

Однако летал он недолго. На днях жильцы снова обнаружили пчел на том же месте — вернулись!

Как отмечают энтомологи, миграция пчелиных роев — нормальное явление. Роение — это продолжение рода, отселение молодой семьи. За 3−4 дня до отлёта пчелосемья отправляет разведчиц на поиски подходящего дома. Бывает, что они не находят подходящего дома и в этом случае рой просто перелетает с места на место, продолжая поиск дома.

Как правило, в течение недели у пчёл заканчивается запасённый в зобиках мёд, и они тогда могут обосноваться даже на толстой ветке дерева, под крышами домов и пр. Возможно в данном случае пчелам помешало переселиться на постоянное место похолодание, и с возвращением тепла они сменят балкон высотки на более комфортное место обитания.

Напомним, недавно Myslo рассказывал о том, как рой пчел облюбовал фонарный столб в Криволучье.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:56 +6
Другие статьи по темам
Событие
пчелыройбалкон
Место
Тулаулица Макаренко

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на «Гонку героев»
Туляков приглашают на «Гонку героев»
В тульский «Арсенал» может перейти Игбун
В тульский «Арсенал» может перейти Игбун
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.