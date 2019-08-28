Огромный рой пчёл поселился на балконе многоэтажки в Туле

Такое близкое соседство не обещает ничего хорошего: насекомые залетают в открытые окна квартир.

На балконе дома № 9-б по ул. Макаренко на 10 этаже поселился пчелиный рой. Насекомые нашли убежище в трубе воздуховода. Об этом туляки сообщали в соцсетях две недели назад. Жители обратились в МЧС, но рой не дождался спасателей: освободил балкон.

Однако летал он недолго. На днях жильцы снова обнаружили пчел на том же месте — вернулись!

Как отмечают энтомологи, миграция пчелиных роев — нормальное явление. Роение — это продолжение рода, отселение молодой семьи. За 3−4 дня до отлёта пчелосемья отправляет разведчиц на поиски подходящего дома. Бывает, что они не находят подходящего дома и в этом случае рой просто перелетает с места на место, продолжая поиск дома.

Как правило, в течение недели у пчёл заканчивается запасённый в зобиках мёд, и они тогда могут обосноваться даже на толстой ветке дерева, под крышами домов и пр. Возможно в данном случае пчелам помешало переселиться на постоянное место похолодание, и с возвращением тепла они сменят балкон высотки на более комфортное место обитания.

Напомним, недавно Myslo рассказывал о том, как рой пчел облюбовал фонарный столб в Криволучье.