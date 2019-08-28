Туляков поймали во время несанкционированного сброса мусора
Рейд администрации прошел в Центральном округе города.
Сотрудники главных управлений по территориальным округам вместе со специалистами управления по административно-техническому надзору проводят постоянные рейды по местам образования стихийных свалок.
Так, дежурство организовано в Центральном территориальном округе Тулы для пресечения фактов несанкционированного сброса мусора. Сегодня, 28 августа, на улице Киреевской удалось поймать нарушителей, которые решили выбросить мусор в неположенном месте.
С 1 января по настоящее время по фактам сброса и сжигания мусора в неустановленных местах составлено и направлено в административную комиссию города Тулы около 40 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 8.14. «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест».
Управление по административно-техническому надзору напоминает, что за нарушение данной статьи 8.14. предусмотрен административный штраф:
- на граждан — от 2500 до 5000 рублей;
- на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
- на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.