Туляков поймали во время несанкционированного сброса мусора

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сотрудники главных управлений по территориальным округам вместе со специалистами управления по административно-техническому надзору проводят постоянные рейды по местам образования стихийных свалок.

Так, дежурство организовано в Центральном территориальном округе Тулы для пресечения фактов несанкционированного сброса мусора. Сегодня, 28 августа, на улице Киреевской удалось поймать нарушителей, которые решили выбросить мусор в неположенном месте.

С 1 января по настоящее время по фактам сброса и сжигания мусора в неустановленных местах составлено и направлено в административную комиссию города Тулы около 40 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ст. 8.14. «Сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест».

Управление по административно-техническому надзору напоминает, что за нарушение данной статьи 8.14. предусмотрен административный штраф: