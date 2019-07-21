Аналитика матча «Крылья Советов» – «Арсенал»: первая кровь

Фото пресс-службы "Арсенала".

Для многих результат этого матча стал полной неожиданностью. Но только не в Туле. Мы-то в свою команду всегда верим.

Стратегически результат матча в Самаре был очень важен для туляков. Неизвестно еще, как все сложится в августе, когда пойдут игры на износ с переездами туда-сюда, поэтому очки надо успевать набирать со старта. Хотя в целом надо сказать спасибо составителям календаря — в августе расписание игр «Арсенала», когда, надеемся, каждую неделю у нас будут еще и матчи квалификации Лиги Европы, вполне лояльное. Особо мотаться туда-сюда по необъятной России не придется. Выезда в августе у «Арсенала» всего два — в Саранск к тамбовскому «Спартаку» и в красивый город Казань.

Думается, из этой серии и не слишком-то выдающийся результат предыдущего домашнего матча с московским «Динамо». Если бы главной целью сезона было победить «Динамо» в первом туре, наверное, и подготовка строилась по-другому.

Но ближайшая важная цель — не ударить в грязь лицом в Лиге Европы. А там, чем черт не шутит, и дожить до осенних матчей в этом турнире.

Во-первых, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, а во-вторых, когда еще представится шанс сыграть в еврокубках? Волей-неволей, а об этом сейчас думают все — и футболисты, и болельщики. Три очка с «Крыльями» пишем, а «Нефтчи» все равно в уме.

В матче с Самарой довольно наглядно было видно, что к европейским испытаниям в клубе и правда готовятся. Во всяком случае, такого богатого резерва, который дожидался возможности выйти на поле, у нас, кажется, вообще никогда не было. Шутка ли: когда понадобилось заменить Тудорие вместо него вышел равноценный нападающий — Луценко.

«Крылья Советов» действительно произвели сильное впечатление стартовой победой над ЦСКА. Но опять же оговоримся, что и у армейцев не было главной задачей на сезон победить в первом туре команду из Самары. У них тоже впереди и еврокубки, пусть не с таким жестоким календарем, и стратегические задачи на чемпионат, где надо по ходу сезона набирать форму. Что, кстати, ЦСКА продемонстрировал в один день с нами, проводя феерические атаки в игре против «Оренбурга».

И все равно — при таких грозных «Крыльях Советов», да еще при самарской аудитории, «Арсенал» на удивление легко прибрал инициативу к своим рукам. Результатом чего и стал гол уже в середине первого тайма, поучаствовала в котором почти половина команды. Началось все с того, что Григалава запустил атаку с левого фланга, и, как только мяч дошел до штрафной, он тут же в несколько передач был переправлен на другой край атаки. Здесь уже Комбаров подстроился под забегание и выкатил мяч на завершающий удар Ткачева.

По сути этот гол очень напомнил победный мяч в той же Самаре нынешней весной. Комбинация, может, была там совсем иной, но исполнили ее в этом же духе — несколько быстрых, в такт партнеру, передач и завершающее исполнение. Это по вопросу все ли пропало, если ушли Мирзов, Бакаев и Джорджевич. Да, они ушли, однако принципы ведения игры остались. Но уже с опытом побед над топовыми соперниками. Инстинктом убийцы, если угодно. Когда нужно, коленки не дрожат от собственной лихости, футболисты хладнокровно доводят эпизод до завершающего удара. Правда, оговоримся, это пока опыт внутреннего чемпионата, а не европейских турниров, где иной антураж, и все будет немного по-другому.

Пока «Крылья» приходили в себя, тульская команда нанесла и второй разящий удар. На этот раз завершающая передача с того же правого фланга последовала от Ткачева, а исполнил гол, успев поскользнуться и слегка воспарить над землей, Кангва. Но отметим в этой атаке и ключевые действия Чаушича. Это именно он начал атаку из центра поля разрезающей передачей на Ткачева. А потом еще успел вбежать в центр штрафной, смел с дороги защитника, не позволив ему пойти на перехват, и позволил мячу беспрепятственно долететь до Кангвы.

2:0, и все было очень хорошо ровно до того момента, пока в концовке тайма «Арсенал» не попался на прессинге хозяев. Ключевым моментом, наверное, стало неудачное решение Левашова, который вместо того, чтобы просто вынести мяч в поле, сделал, казалось бы, надежную короткую передачу на защитника. Однако за эти секунды самарцы перекрыли все возможные пути для точного паса, и мяч перехватили. После чего случился тот самый гол Соболева, который вошел в копилку лучших голов начавшегося чемпионата. Так, единственный острый момент у ворот тульской команды подарил хозяевам надежду на лучшее будущее.

Через семь минут после возобновления игры «Арсенал» вновь как-то на удивление легко восстановил преимущество в два мяча. Беляев выиграл борьбу в штрафной после навеса с углового, и его скидка головой через ряды обороняющихся на дальнюю штангу, где караулил свой момент Тудорие, неожиданно прошла. А румын своего шанса не упустил.

Тудорие, в общем-то, понравился в этой игре. Не только стараниями и жаждой борьбы, но и тем, что эту самую борьбу он достаточно часто выигрывал. Вспомнить хотя бы эпизод в первом тайме, за несколько минут до гола Ткачева, когда он головой переправлял мяч в дальний угол ворот, но чуть-чуть не хватило точности.

Последним же моментом с участием румынского нападающего стало единоборство в штрафной «Крыльев» с Тарасом Бурлаком, когда Тудорие получил от защитника хозяев крепкий удар локтем. По инерции тульская команда успела еще завершить атаку результативным ударом, но арбитр забитый мяч отменил. Вроде как усмотрел перед этим нарушение правил в самом начале атаки.

А потом начались очередные необъяснимые катаклизмы нашего судейства. Лежит игрок «Арсенала», лицо залито кровью, явно не от соприкосновения с травой. Однако Павел Кукуян безучастно наблюдает, как над раненым футболистом колдуют медики. Да, если еще до столкновения было зафиксировано нарушение правил, о пенальти речи не идет. Но почему на очевидный удар локтем, да еще с нанесением травмы арбитр не отреагировал никак? Совсем никак. Даже желтую карточку для смеха не достал. А ведь все происходит на его глазах — оба игрока боролись за мяч вблизи от ворот, не ворон же в этот момент Кукуян считал. Неужели совсем не разглядел отмашки? Совсем-совсем?

Получается, что ВАР нужен нашим арбитром, чтобы кто-то направлял их, глядя в телевизор. А вот принять самостоятельное решение в такой ситуации они почему-то не способны. Опять же — можно сбегать посмотреть на какую карточку тянет нарушение. Но не отреагировать на него совсем — это показатель того, что матч команд Премьер-лиги обслуживал товарищ из какого-то менее элитного дивизиона.

Конечно, «Арсенал», с легкостью доводя фору до двух мячей, в каком-то смысле создал проблемы себе сам. Хотя отдадим должное и сопернику, который, отчаянно пытаясь догнать, больше, чем на два подвига в день все же не сподобился. Когда разница в счете опять сократилась до одного мяча, стало немного тревожно: хозяева наседали и наседали. Поддал жару и Рыжиков, прибежавший из ворот на заключительный штурм. Но все хорошо, что хорошо кончается. Божович, кстати, после игры констатировал, что в первом тайме Тула играла лучше и заслужила победу. Не будем спорить.

слово тренерам

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»:

- Счет 2:0 всегда самый опасный. 1:0 еще держит футболистов сконцентрированными. А тут уже другая ситуация, игроки расслабляются. Матч «Уфа» — «Краснодар» как раз это показал. В конце первого таймы мы «привезли» себе ненужный гол. А потом «Крылья» полетели вперед. Со всеми командами мы играем одинаково, перед игрой видим их слабые и сильные стороны, а потом говорим футболистам, как играть. Какие слабые стороны у «Крыльев»? Я не имею права обсуждать команду соперника.

Миодраг Божович, главный тренер «Крыльев Советов»:

- Мы начали матч неуверенно. «Арсенал» играл лучше и забил нам два быстрых мяча. Мы поздно «проснулись», забили в конце тайма и не пропустили. Во второй половине «Крылья» играли лучше. Мы прибавили в движении, сохранили интригу до конца, но не создавали острых моментов. Думаю, что Тула заслужила победу.

«Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:3 (1:2)

20 июля. Самара. «Самара Арена», 15780 зрителей. Судьи Павел Кукуян (Сочи), Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Д. Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Мияйлович, Антон (Радонич, 54), Гынсарь, Соболев.

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов, 90+1), Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Э. Кангва (Костадинов, 71), Тудорие (Луценко, 63).

Голы: Ткачев (22, 0:1), Э. Кангва (24, 0:2), Соболев (43, 1:2), Тудорие (52, 1:3), Бурлак (56, 2:3).

Предупреждения: Э. Кангва (55), Мияйлович (59), Кабутов (72), Луценко (82), Альварес (90+), Ткачев (90+), Соболев (90+), Григалава (90+).

Удары (в створ): 7 (4) — 18 (7). Угловые: 5 — 8. Голевые моменты: 3 — 5.