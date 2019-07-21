Алексей Дюмин поздравил работников металлургической промышленности с профессиональным праздником

Фото из архива Myslo.

День металлурга — ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в России в третье воскресенье июля.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:

- Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности! У металлургического дела на тульской земле богатая история. Здесь Демидовы основали первый железоделательный завод.

Сегодня заложенные ими вековые традиции тульских металлургов своим трудолюбием, мастерством и талантом умножают более 12500 человек, работающих в отрасли.

Среди наших крупнейших предприятий — «ЕВРАЗ Ванадий — Тула», «Косогорский металлургический завод», «Полема», продукция которых заслужила безусловный авторитет своим высоким качеством. К числу гигантов относятся «Тулачермет» и открытое в этом году «Тулачермет-Сталь», где с апреля месяца начал работать новый современный литейно-прокатный комплекс.

Спасибо всем работникам металлургического комплекса за тяжелый труд, самоотдачу и преданность профессии. Особая благодарность — ветеранам отрасли, которые хранят традиции и делятся с молодой сменой своим бесценным опытом.

Уверен, что впереди у вас много новых достижений.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, добра и успехов на благо тульской земли!