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Погода в Туле 21 июля: переменная облачность и небольшой дождь

Погода в Туле 21 июля: переменная облачность и небольшой дождь

Синоптики обещают тепло и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь (1 мм за сутки), в отдельных районах грозы. 

 

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозе отдельные порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём воздух прогреется до +26. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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