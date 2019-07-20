Погода в Туле 21 июля: переменная облачность и небольшой дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь (1 мм за сутки), в отдельных районах грозы.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозе отдельные порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём воздух прогреется до +26. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.