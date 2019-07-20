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«Ростов» обвиняет «Арсенал» в нарушении правил FIFA из-за Мирзова
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Ростов» обвиняет «Арсенал» в нарушении правил FIFA из-за Мирзова

Клуб собирается обратиться с жалобой в РФС.

Футбольный клуб «Ростов» сделал официальное заявление о том, что «Арсенал» нарушил правила FIFA, проведя переговоры с Резиуаном Мирзовым, без их участия:

- Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК «Арсенал» Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал «Спартак», а не «Арсенал», несмотря на договорённости между тульским клубом и самим игроком.

Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьёзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и «Арсеналом» у данного игрока был действующий контракт с «Ростовом».

При этом «Ростов» не давал согласия «Арсеналу» на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов — клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом). Этот поступок не красит «Арсенал» и Резиуана Мирзова.

Такое нарушение регламента РФС может повлечь за собой:

  • Дисквалификацию футболиста на срок от 4 до 6 месяцев;
  • Запрет на регистрацию новых футболистов для нового профессионального футбольного клуба футболиста в течение от 1 до 2 регистрационных периодов;
  • Штраф на новый профессиональный футбольный клуб футболиста в размере 500 000 рублей.

Правда, пока нарушение не доказано. В регламенте речь идет о новом футбольном клубе, а Мирзов так и не подписал контракт с «Арсеналом».

Сюжет: Арсенал
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