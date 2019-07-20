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Ночью в Туле горела кухня японского ресторана
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Туле горела кухня японского ресторана

С огнем боролись шесть человек и две единицы техники.

20 июля в 03.07 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании ресторана японской кухни «Суши порт», расположенном на Красноармейском проспекте в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-11 и ПСЧ-4. По прибытии на место происшествия, в 03.14, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано спустя 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия в помещении кухни сгорела бытовая техника. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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20 июля, в 12:55 +8
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