Ночью в Туле горела кухня японского ресторана

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

С огнем боролись шесть человек и две единицы техники.

20 июля в 03.07 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании ресторана японской кухни «Суши порт», расположенном на Красноармейском проспекте в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-11 и ПСЧ-4. По прибытии на место происшествия, в 03.14, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано спустя 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия в помещении кухни сгорела бытовая техника. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.