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К сентябрю в Туле благоустроят 58 дворов
Фото пресс-службы администрации Тулы.

К сентябрю в Туле благоустроят 58 дворов

Стоимость работ - более 173 миллионов рублей.

В Туле продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». По состоянию на 19 июля из 58 запланированных дворов работы проводятся на 42. В четырех из них благоустройство завершено, в 10 - находится на стадии завершения.

Все работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить до 31 августа.

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20 июля, в 10:53 +1
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