К сентябрю в Туле благоустроят 58 дворов

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». По состоянию на 19 июля из 58 запланированных дворов работы проводятся на 42. В четырех из них благоустройство завершено, в 10 - находится на стадии завершения.

Все работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить до 31 августа.