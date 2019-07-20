Фото пресс-службы администрации Тулы.
К сентябрю в Туле благоустроят 58 дворов
Стоимость работ - более 173 миллионов рублей.
В Туле продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». По состоянию на 19 июля из 58 запланированных дворов работы проводятся на 42. В четырех из них благоустройство завершено, в 10 - находится на стадии завершения.
Все работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить до 31 августа.
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