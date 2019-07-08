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«Арсенал» приглашает болельщиков на встречу с командой
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» приглашает болельщиков на встречу с командой

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10 июля, в среду, перед стартом нового сезона Премьер-лиги футболисты и тренерский штаб «Арсенала» проведут уже традиционную встречу с болельщиками. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Поклонники оружейников познакомятся с новичками, смогут задать вопросы и просто пожелать удачи в историческом сезоне-2019/20, ведь впервые «Арсенал» сыграет в Лиге Европы. 

Встреча состоится на западной трибуне Центрального стадиона. Начало в 18.30.

Вход через северо-западные ворота, которые будут открыты с 18.10. Размещение болельщиков на 5-6 секторах.

Не забудьте красно-желтую атрибутику!

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:51 +3
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