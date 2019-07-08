Туляки увидят частное затмение Луны

Астрономическое явление можно будет наблюдать в ночь на 17 июля.

В полночь с 16 на 17 июля произойдет частное затмение Луны с максимальной фазой 0,66 в 00.31 мск. Чуть больше половины диска Луны окажется в южной области тени Земли. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут и будет наблюдаться практически на всей территории России. Об этом сообщает Московский планетарий.

В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом.