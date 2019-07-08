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В Туле на Алексинском шоссе «Субару» опрокинулся на крышу
Фото Максима Шипилова.

В Туле на Алексинском шоссе «Субару» опрокинулся на крышу

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 8 июля, в Туле на Алексинском шоссе, 117 произошло серьезное ДТП: столкнулись автомобили «Субару Форестер» и «Лада Гранта». От удара иномарка вылетела на обочину и опрокинулась. Об этом Myslo рассказал очевидец.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информация о ДТП выясняется.

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