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Тульский «Арсенал» победил австрийский «Ваккер» со счётом 3:1
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» победил австрийский «Ваккер» со счётом 3:1

В австрийском Лиенце состоялся первый товарищеский матч в рамках выездных сборов оружейников.

Команда Игоря Черевченко вышла на поле следующим составом:
Левашов, Комбаров, Коне, Беляев, Хагуш, Денисов, Лесовой, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Банда (нападающий сборной Замбии, находится на просмотре в «Арсенале»).
 
На 13-й минуте встречи счёт открыл Сергей Ткачев, отправив мяч в нижний угол ворот австрийцев. 25 минут спустя Кангва получил мяч от Хагуша, прошел половину обороны соперника и забил второй гол. Две минуты спустя Ткачев забил укрепил позиции красно-жёлтых – 3:0.
 
На 64-й минуте полузащитнику «Ваккера» Мурату Сатину удалось поразить ворота туляков, но на общий исход матча это не повлияло – встреча закончилась убедительной победой «Арсенала».
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:08 0
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