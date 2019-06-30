Тульский «Арсенал» победил австрийский «Ваккер» со счётом 3:1

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

В австрийском Лиенце состоялся первый товарищеский матч в рамках выездных сборов оружейников.

Команда Игоря Черевченко вышла на поле следующим составом:

Левашов, Комбаров, Коне, Беляев, Хагуш, Денисов, Лесовой, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Банда (нападающий сборной Замбии, находится на просмотре в «Арсенале»).

На 13-й минуте встречи счёт открыл Сергей Ткачев, отправив мяч в нижний угол ворот австрийцев. 25 минут спустя Кангва получил мяч от Хагуша, прошел половину обороны соперника и забил второй гол. Две минуты спустя Ткачев забил укрепил позиции красно-жёлтых – 3:0.

На 64-й минуте полузащитнику «Ваккера» Мурату Сатину удалось поразить ворота туляков, но на общий исход матча это не повлияло – встреча закончилась убедительной победой «Арсенала».